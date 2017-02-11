香港瓦解跨境假结婚犯罪集团 拘128人涉款逾千万港元

(中新社香港11日电) 香港特区政府入境事务处（入境处）10日公布，早前成功瓦解一个跨境假结婚犯罪集团，拘捕128人，包括87名香港居民及41名内地居民。相信该犯罪集团已活跃超过两年，涉及122宗假结婚案件，涉款逾千万港元。

10日，入境处会见记者时表示，3名香港居民集团骨干成员均为原内地居民，其中一名58岁男被告当天在区域法院承认5项串谋欺诈的控罪，被判监禁21个月。

据入境处介绍，自去年3月，处方展开一连串拘捕行动，成功瓦解此个安排跨境假结婚的犯罪集团。拘捕128名（55男73女）涉案的香港居民及内地居民，年龄介乎22至68岁。

入境处指出，调查人员在3名骨干成员家中检获大量香港身份证、回乡证、往来港澳通行证及上述证件的复印本、帐目记录及结婚协议书等。

入境处指出，该犯罪集团主要透过社交网站、手机即时流动通讯等程式作为通讯平台，招揽年轻的香港居民，安排他们前往3名骨干成员的原籍省份与当地的内地居民缔结虚假婚姻。内地居民之后会申请探亲签注，或《前往港澳通行证》（单程证）来香港。

入境处表示，被捕的128人中，有52人已被起诉，当中38人较早前已于法院承认串谋诈骗罪，24人各被判监禁9至18个月，余下14人正等候判刑。

入境处强调，任何人士如以欺骗手段取得香港居留身分，将会被依法取消其身份证或居留资格，涉案人士最后也会被遣返原居地。（完）