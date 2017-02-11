香港铁路车厢纵火案仍有4人危殆 特区政府强烈谴责事件

(中新社香港11日电）香港铁路10日晚发生车厢纵火案，共造成18人受伤，至今仍有4人危殆，包括60岁疑犯和一名台湾女游客。11日，特区政府保安局局长黎栋国对此宗严重纵火事件，代表特区政府予以强烈谴责。

截至11日正午12时，此次事件共造成18人受伤，其中4人伤势危殆，2人严重，3人情况稳定，9名伤者已出院。

事发后，香港特区行政长官梁振英对事件表示高度关注，幷要求相关部门全力调查及跟进。11日深夜时分，他前往其中一家接收伤者的公立医院探望，幷慰问伤者家属。

11日白天，特区政府官员继续到多间公立医院探望伤者。黎栋国表示，香港地少人多，公共交通工具经常相当挤迫，在铁路车厢内纵火绝对不能接受。警方已拘捕涉案疑犯，疑犯正在医院接受治疗。暂无证据显示事件涉及恐怖袭击，或针对铁路系统进行恶意攻击。

黎栋国指出，很重视香港集体运输系统的安全，警方反恐特勤队事发后也在短时间内到达现场。警方会进行全方位的调查，包括透过科学鉴证进行搜证。纵火最高刑罚可判处终身监禁。

黎栋国特别赞扬事件中所有持份者，包括香港铁路有限公司职员、纪律部队与车厢内乘客表现都很好。在车厢如此挤迫的情况下，能在列车到站后迅速疏散，避免进一步有大量损伤，值得公众感到安慰。

特区政府政务司司长张建宗表示，受伤的台湾女游客目前情况危殆，仍在深切治疗部接受治疗，但情况稳定。她在港的朋友已与其台湾家人取得联络，她的家人会尽快赶来香港。

张建宗表示，特区政府会先了解伤者经济上的需要，承诺提供最好、最优质的医疗服务为他们治疗。

警方已拘捕了一名60岁张姓男子，此人涉嫌在车厢纵火，目前伤势危殆。特区政府食物及卫生局局长高永文证实，这名男子有精神病纪录，最近没有接受治疗。（完）