不设定日期拆屋通令 执法员隨时採取行动

(本报斗湖12日讯)为了应对各方阻挠拆除违章屋造成的问题，地方政府经改变政策，在发出拆除通令时，不再列出日期，只要时机符合，执法人员隨时採取行动。

这项政策的”改进”是在地方政府最近举行的违章屋课题会议由拆除违章屋技术单位提出，并获得在场所有参与会议人士，包括各区人民代议士的代表们一致同意。

以往当地方政府发出拆屋通令之后，违章屋方面透过尋求朝野政党人物或其他方面具影响力人士的干涉，要求给予展期，却因为一再的拖延致使通令失效。

一般上，展期的理由是以人道立场，让违章屋居民先渡过佳节，也有的是以经济原因，要求让违章屋居民自行拆除搬迁，结果最后都是不了了之。

鉴此，地方政府希望藉由不设定日期的拆屋通令，除了可以減少程序上的繁文缛节所带来的不便与束缚之外，更重要的是一旦有机会，就可以火速行动。

为了配合将来隨时可以採取的行动，地方政府违章屋技术单位现在正如火如荼，积极蒐集各区违章屋的分佈与结构状况，以便有朝一日动手时能事半功倍。

目前该技术单位也将各区违章屋分为必须拆除，改造或升格等建议。

建设在水上或河畔及政府保留地段的违章屋为拆除规范，也就是完全无法妥协，通常也是外来非法移民为主的地点。

建设在私人地段的非法屋被列为需要改造的规范，如收购土地设立人民租屋或进行居民登记进行搬迁计划等，通常是面对购房经济难题的本地人。

还有部份已经历史悠久的”甘榜”，则凖备向州政府申请列入宪章成为正式村庄，以便获得政府拨款提升区内建设，同时拥有政府所委任的基层管理，如村长与乡委会，避免沦为治安失当区域。(18#)