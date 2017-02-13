中國男女失衡持續 未來30年將有3千萬光棍

(北京13日訊)中國「重男輕女」的傳統觀念根深柢固，且以往當局推行「一孩政策」，令中國社會多年來出現男女失衡情況。有專家推斷，中國未來30年將有約3000萬適婚男性找不到對象，或將衍生其他社會問題如買賣婚姻等。陝西渭南市澄城縣有父親為25歲兒子籌謀婚事，甚至親自到女家上門提親，直言有如上戰場，「村內很多30多歲的小子還『打光棍』，這事今兒必須辦成。」

專家分析，中國性別失衡原因為傳統「重男輕女」觀念，且當局推行一孩政策多年。專家指當中衍生的「剩男危機」情況加劇，「從上世紀80年代中期開始，每年全國出生男嬰人數一直多於女嬰，按照估算未來30年內，逐步進入適婚年齡的男性將比女性多出近3000萬人。」

除非該批適婚男性選擇與比他們年齡大的女性結婚，否則中國未來便會多出近3000萬「剩男」，且數量還會增加。「剩男危機」甚至會刺激並加劇落後地區天價彩禮、拐賣婦女、買賣婚姻、性犯罪現象的發生。

「目前男女平等的觀念還很薄弱，男娶女嫁、從夫居、傳宗接代等傳統觀念要隨着城鎮化、工業化、教育水準的提高才能逐步改變。」專家又指，對於性別失衡的重災區農村，各級政府應加快提高農村生產力水準、現代化，減輕因體力勞動而產生對男孩的偏好。同時，亦要提高女性平等概念，以扭轉「重男輕女」。