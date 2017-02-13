台湾云林再传禽流感 今年累计扑杀鸡只逾13万

(香港中通社台北13日电)台湾东西部禽流感持续肆虐，云林县13日又爆出今年第13场疫情，防疫人员前往疫区扑杀鸡只近4000只，今年1月至今该县累计已扑杀超过13万只。

综合台湾媒体报道，云林县台西乡一处土鸡饲养场当天确诊H5N2高病原性禽流感，防疫人员随即对3983只疫禽进行扑杀清除作业，并针对该区域半径1公里所有禽场加强采样监测并调查其家禽健康状况，同时派遣消毒车针对该区域环境进行扩大消毒作业，防范疫情蔓延。

云林县动植物防疫所说，云林县今年1月迄今共发生13场感染禽流感案例，共扑杀逾13万只疫禽，主要病原为H5N2及H5N8，发生禽种局限在土鸡及火鸡两种陆禽，经派遣专家调查发现，家禽场染病主要原因除禽舍围网设施不确实外，人车管制作业及消毒未落实是一大漏洞。

台湾近来寒流持续发威且日夜温差大，同时加上候鸟北返恐有夹带禽流感病毒沿途传播风险，云林县动植物防疫所呼吁各养禽业者务必注意禽场保温工作，并每日自主观察场内禽只健康情形，即时通报可疑疫情。

云林县动植物防疫所也提醒，民众要避免直接接触鸟禽动物，勤洗手，禽肉只要充分煮熟都可安心食用。目前尚未传出人被感染案例，请民众不必过度恐慌，但要提高防范。（完）