台湾游客日本自驾车祸1死2伤 师大女博士不治

(香港中通社台北13日电)台湾驻日代表处福冈办事处官员13日证实，本月11日晚上1辆由台湾游客驾驶的租赁车，由日本九州熊本县前往鹿儿岛途中发生车祸，1死2伤。死者为台湾师范大学27岁女博士生，负责驾驶的另一名台湾女子以涉嫌过失致死罪名遭捕。

日本媒体报道，事件中的4名台湾游客日前到九州游玩，11日开车从熊本县宇城市往鹿儿岛的高速公路上，在转弯处突然撞上一旁的水泥护栏。

27岁研究所学生徐子惠，头部遭严重撞击，紧急送医后，徐在12日中午宣告不治。其他2名26岁及27岁的男子，腰部和左肩也有受伤。

据指出，车上由杨姓女子负责驾驶，死者为杨女男友的胞妹。日本警方12日晚以涉嫌过失致死罪名逮捕杨女，并且正调查车祸发生的详细原因。

台湾驻日代表处福冈办事处官员称，死者于11日晚间约8时（台湾时间约7时）发生车祸受伤送医，12日下午1时40分左右宣告不治。死者家属已抵达日本。

据了解，事故现场是平缓的左弯车道，电视画面可见，事故车辆车身结构大致完好，仅左侧车门有擦痕。据日本台湾交流协会资料指出，台湾游客到日本游玩时，无须通过当地路考或笔试就能取得日本驾照，短期驾驶者可换取国际驾照。

台湾师范大学主任秘书林安邦13日证实，死者许子惠是台师大环境教育研究所博士班学生，徐子惠和朋友到日本旅游，校方在两天前接获徐子惠车祸的消息，随即通知学生家属，家属也赶往日本。

林安邦指出，学校对事件感到遗憾难过，也再次提醒学生，外出旅游一定要注意安全，尤其是和台湾行车方向相反的地区，如果自驾更要特别注意。（完）