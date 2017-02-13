台湾200多个团体 拟下月11日举办废核游行

(香港中通社台北13日电)台媒13日报道指出，台电拟将储存于兰屿的核废料搬运至基隆市、金门县、连江县与澎湖县辖区内的4个无人岛上。台电方面未确认消息，但反核议题悄然发酵。200多个公民团体13日表示，将于3月11日在台北、高雄、台东同步举办废核游行，再创2013年22万人上街抗议规模。

“民进党上任半年多，当时说好的非核政策，根本牛步缓慢！”由200多个公民团体组成的全台废核行动平台，13日上午在蔡英文办公室前举办记者会。

主办单位表示，蔡英文上任已经9个多月，当初承诺的2025年全面废核、老旧电厂除役、再生能源发展等事项，目前依然停滞不前，就连实际的时程表都提不出来，因此决定在日本福岛核灾6周年的3月11日举办大游行。

游行将于3月11日下午2点在台北凯达格兰大道、高雄劳工公园广场、台东铁花行人徒步区同步举办，呼吁民众踊跃参加游行，展现持续监督的意志。

本次游行主要诉求为“非核低碳、永续能源”，期盼当局能加快能源转型、发展绿能，同时也要关注低碳空气污染议题，给大家一个安全又干净的永续能源。

主办方表示，小英改革效率与决心远不如民间期待，平台原本希望将非核以专法处理，最后却仅放进电业法，且徒有形式，未见具体施行工作，核四厂也未展开废止转卖的评估，日本核灾区食品更曾险些贸然开放，都让民众深感监督民进党执政的必要。

据维基百科资料，台湾因发展核电，民间针对核电厂兴建、选址，核废料处置，日本福岛核灾等相关议题举行过多次游行。2013年的废核大游行是规模最大的一次，参与人数达到22万人。（完）