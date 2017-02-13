国民党主席选举连署起跑 5参选人领表开始“抢人”

(香港中通社台北13日电) 中国国民党主席选举连署13日起跑，5名参选人都派出代表或亲自前往党中央领取连署书表格。根据国民党主席选举作业规定，党主席参选人必须获得最少3%合格党员连署方可正式记成为参选人。为此，在13日连署正式起跑后，各阵营领到表格后立刻积极展开全台“抢人”连署作业。

现时表态参选下届国民党主席选举的包括现任党主席洪秀柱、前副主席詹启贤、前台湾地区副领导人吴敦义、党副主席郝龙斌和台北市农产公司总经理韩国瑜。

为表达对参选的决心，韩国瑜13日上午亲自到中央党部领取连署表格，他表示亲自来领证明不是玩假的。他说，很多人都说他选假的，所以他一定要亲领象征决心。他说国民党已经要“趴下去了、要垮了”，是软趴趴的在野党，过去蓝军在陈水扁执政时期逢扁必反，现在逢绿必反，民进党在马英九执政时期逢马必反，两党再这样恶斗下去台湾没前途，这也是他之所以参选的原因，他要建立强而有力的反对党，全力以赴，让大家对蓝军刮目相看。

韩国瑜是5名参选人中唯一亲自到党中央领取连署表格，其他4位参选人都派出代表到党中央领取表格，詹启贤办公室动员组负责人徐文荣抢得头香，领表后更直接连署，还有其他阵营代表领表后直接在现场拉人连署。

郝龙斌竞选办公室执行副总干事潘家森表示，光是连署书不够，他们希望党中央能提供党员名册供参选人连系，未来郝阵营会透过志工团、粉丝团，比照反核食公投，在各地推动连署。至于连署目标会朝党中央规定的门槛3%的3倍左右，因为重复或查证不符可能会剔除很多。

党主席洪秀柱也由幕僚游颢代表领取连署书，游颢表示，不设定连署目标，“愈多愈好”，争取最多党员认同洪秀柱，争取最多党员支持洪秀柱。

吴敦义阵营则由组织部执行长李哲华出面领取连署书，李哲华说，会运用吴敦义过去在政界服务累积的人脉，地方热心人士提供地方连署，希望让党员就近参与连署；连署数量越多越好。

另外，除上述5人已表态参选外，据悉，前国民党立委潘维刚也可能在本周宣布参选，同时，外传也有台中市议员力拱副主席胡志强参选。依据国民党党章规定，要参选党魁需缴交3%党员连署书。连署时间由2017年2月13日起至4月16日止。4月17至18日办理参选人登记，4月18日至20日审查连署人资格，4月21日完成党主席候选人资格审查与号次抽签，5月20日投票。（完）