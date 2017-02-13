涉港鐵縱火男子仍留醫 案件押後周五再訊

港鐵荃灣線列車上周五發生縱火事件，被告張錦輝(右)亦受傷送院。

中州科大觀光系師生今（13）天在校園發起寫祈福卡、繫黃絲帶活動，大家集氣為港鐵縱火案遭火吻的系辦助理張欣茹祈福。

(香港中通社13日电) 香港媒体13日报道，上周五（10日）晚的香港铁路车厢纵火案，造成19人受伤，涉嫌纵火的60岁男子及2名女伤者情况危殆。警方12日落案起诉该男疑犯纵火罪，案件13日于九龙城法院提堂，被告现时仍然留医，缺席聆讯，押后至本周五（17日）再讯。

被告张锦辉，60岁，报称保安员，被控1项“有意图而纵火”罪。根据控罪，被告于2月10日在由金钟站往尖沙嘴站行驶中的港铁第一个车卡内，无合理辩解而用火损坏自己及其他乘客的衣物，意图损坏该财产或罔顾该财产是否会被损毁，并意图藉损坏上述财产以危害其他乘客的生命。

被告现时仍在沙田威尔斯亲王医院留医。控方指，被告仍留医未能出庭，申请押后三天再讯，若被告提早出院，控方会尽早带他到法庭应讯。裁判官将案件押后至17日再讯，期间被告交由警方看管。（完）

受害台女 獲豁免醫療費

(中央社 香港13日電)香港地鐵列車縱火案中的受害台灣女子張欣茹，獲香港有關部門豁免醫療費；張欣茹目前意識清楚，還在醫院接受觀察。

台灣駐港機構、台北經濟文化辦事處綜合組組長李晉梅今（13）天向媒體說，辦事處方面上午與香港社會福利署住院社會醫療服務部人員討論後，對方表示原則上豁免張欣茹的醫療費。

社福署方面已聯絡到本地兩個慈善基金，他們願意給予張欣茹家屬經濟上的援助。

李晉梅代表台北辦事處感謝港府給予張欣茹適切的安排和照顧。

另外，張欣茹受害一事備受居港台灣人關注，一些團體在台北辦事處的協助下，包括港澳台灣同鄉會、港澳台灣慈善基金會和香港台灣婦女協會上午派人到醫院看望張欣茹，並贈予共港幣3萬元（約新台幣12萬元）慰問金。

對於獲得在港台灣鄉親的慰問和祝福，張欣茹的家屬表示感謝，事件令他們深切感受到台灣人的溫暖；家屬期望在這次事故中的所有傷者早日康復。