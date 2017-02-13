湖市议会受促重新评估 行人交通灯改行人天桥

（本报斗湖12日讯)越来越多驾驶人在阿拨士路二英里行人交通灯区(朝市区方向)上差点因紧急煞车而被尾随车辆撞到的事件发生后，斗湖市议会受促重新评估这些年行人交通灯在实行之后带来问题。

阿拨士路二英里行人交通灯区(朝市区方向)多年来从未转红灯，但是最近越来越常自行转红，令许多驾车人士往往措手不及，甚至手忙脚乱。再加上是半路突然煞车，极可能分分钟被后面的车辆撞上。

有鉴于此，市民纷纷要求市政府应该是时候认真考虑是否在一些地点，应该采用行人天桥取代更为洽当。

市民认为该行人交通灯区发生意外事件是迟早问题，因为已经有越来越多证明显示，无论是摩哆骑士或汽车驾驶员，到达该行人交通区都不会停下，甚至连速度也不会减缓。

即然在州首府亚庇也可以出现行人交通灯改为行人天桥的事件，斗湖也是时候对斗湖的行人交通灯作出检讨，避免问题一直存在却没有面对。

在州首府唐朝酒店旁边，原本采用行人交通灯通往对面的巴士总站，后来已更改为行人天桥，即然州首府的交通单位会作出这样的考虑，斗湖的交通单位也必须正视行人交通灯的问题。

实际上，斗湖市议会常月大会在三四年前也曾经辩论并随后大会议决交由交通小组进行对行人交通灯的重新评估。

然而，时至今日却没有任何的行动，如今正蓬是新届市议员凖备上任，而且市议会行政高层也都换了新面孔，地方政府的效率是否还是依旧？还是会令人有所惊喜？(18#)