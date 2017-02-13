美最高水壩恐決堤 16萬居民緊急撤離家園

華盛頓13日訊)位於美國加州、全國最高的奧羅維爾（Oroville）堤壩，其主要洩洪道上周出現一個巨型缺口。當地水資源部本來指堤壩仍然安全，居民無需撤離。不過，由於緊急洩洪道出現風險，水庫的儲水將會不受控地排出，當局周日要求奧羅維爾及附近城鎮合共約16萬名居民緊急疏散。

奧羅維爾水庫於1968年啟用，其主要洩洪道上周出現缺口後，當局需首次使用緊急洩洪道排洪。不過，緊急洩洪道因嚴重侵蝕問題，導致排洪功能開始失效。國家氣象局周日表示，預計當地時間周日下午5時45分，緊急洩洪道將會失效，導致水庫儲水不受控地排出。

國家氣象局在聲明中表示：「這並非演習。重覆，這並非演習。」官員預計，洪水會於未來38至56小時持續排放。

當局提醒民眾，由於洪水往東面排放，因此他們請往南、西或北方撤離，亦要求居民立即通知他們的鄰居，以及協助長者疏散。由於大批民眾同時離開家園，公路出現嚴重擠塞，油站外亦出現長長的車龍。