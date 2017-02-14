叶氏宗亲新春联欢暨大会 叶阜鑫蝉联主席

(本报斗湖讯)斗湖叶氏宗亲会日前于本坡一著名餐厅成功召开2017年度会员大会暨选举第七届(2017-2018)年度理事及举办丁酉年新春联欢会，叶阜鑫蝉联主席职。

该会主席叶阜鑫致词时表示，他要感谢宗亲会员们对他的信任与支持，再次推选他连任主席职。希望来届理事们能与他一起为宗亲会尽一份力量。

他说，一年一度的春节是中华民族一个历史悠久的传统节日。春节强调家庭大团圆佳节，它象征团结团圆孝道，游子们回家过年的意义也在于团圆。华人的过年反映了传统社会的孝道，家庭观念。虽说血亲，亲人的爱往往是无私的，可是每个人都会有柔弱的时候，都需要被爱，所以家人之间，一定不能舍惜于爱的表达。新年期间向长辈及亲友们拜年能唤起人生源头意义重大。

最后，艰苦奋斗的一年已过去了，让我们趁着新春之际，明心见性，迎接新的开始，向美好的未来发出有力的挑战。

他也要感谢当晚的赞助人，龙生宗长，玉娣宗长，永龙宗长，运莲宗长各一千，子良宗长六百，甲必丹庆文五百，城莱宗长五百，绵和宗长六百，曦慈宗长五百，正娇宗长五百，福生宗长三百，子开宗长一百，永忠宗长一百。运华宗长赞助9份幸运奖品，主席团赞助五十个红包。

兹将第七届理事名单列下:主席：阜鑫。署理主席：永忠。副主席：莲娣。秘书：健雄。国英秘书：泽仁。财政：静珠。总务：运财。文教：静萍。福利：演雄。公关：秀媚（A）。康乐：凯杨。体育：爱伟。组织：静清。稽查：汉强，静美。青年团团长：凯双。妇女组主任：秀媚（B）。(14)