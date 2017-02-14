拿笃留台同学会新春晚宴温馨 刘惠莉分派新年红包给儿童

（本报拿笃记者13日讯）沙巴留台同学会拿笃分会昨天二月十二日（星期日）下午七时假市区 DE LEON HTL 底楼歺厅举行留台拿笃分会2017年新春联欢晚宴，场面充满温馨与快乐。

沙巴留台同学会拿笃分会主席在新春联欢会上致词时说。举办新春联欢会是希望同学们能借此大家互相联络情谊，促进同学会之感情。

他在致词中说；今年度的全州文华之夜在山打根举行，希望同学们能踊跃的参与这项活动。

他也说；沙巴留台同学会拿笃分会将在明天晚上二月十三日（星期一）假拿笃中学运发堂为拿笃中学筹募维修礼堂经费与教育基金承办 “2017春节文化访问团亚洲团巡回公演”。

他说，这项动这也是拿笃留台分会进入2017年首次承办活动。沙巴留台同学会拿笃分会本着热爱教育的精神，趁着今年台湾侨委会主办新春文化访问团亚洲团的巡回公演，决定承办是项活动，为拿笃中学、为维护教育，传递华教薪火出一份绵力。

此次承办《2017春节文化访问团亚洲团公演》，以为拿笃中学筹募礼堂维修经费及教育基金为目的，同时借着晚会的演出与交流，丰富拿笃地区的文化生活，营造格调高雅、健康文明的文化艺术气氛，完成传承中华文化的使命。

拿笃中学创办于1969年，至今已届48年。学校的发展，一直获得热心华教的社会人士给予最真诚的关注和支持，学校的设备持续不断地获得改善与提升，使到这块杏坛乐园稳健迈进。

拿笃中学大礼堂建于1994年，使用至今已有二十多年，礼堂设备及建筑本身愈发陈旧，维修费用不赀。此外，由于学费收入有限，笃中每年支出的各项费用，不敷之数多达80多万。有鉴于此，沙巴留台同学会拿笃分会决定配合《2017春节文化访问团亚洲团公演》的契机，为拿笃中学筹募礼堂维修经费及教育基金。

拿笃留台分会主席许庆隆，主席夫人刘惠莉分派新年红包给小孩（31）。