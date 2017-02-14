斗湖佛光寺成办“2017名声天晓建寺采总青” 冀未来文化大楼很快完成

(本报斗湖十三日讯)佛光山斗湖佛光寺主办国际佛光会沙巴协会斗湖大福分会暨佛光第二分会协办的“2017名声天晓建寺采总青”昨午五时正在该寺大雄宝殿前广场成功举办。

昨午节目精彩丰富并邀请到斗湖客家公会麒麟团、斗湖福建会馆京狮团、斗湖巴中校友会金龙团以及斗湖艺术文化体育会醒狮团前来表演精湛采青技艺助兴。

“2017名声天晓建寺采总青”活动，主要是筹募建寺基金。佛光山斗湖佛光寺未来兴建的【佛光文化教育中心】，是一座集合中外古今佛教文化、教育、共修、慈善、为一体的僧信平等的道场胜地。

昨午也邀请觉度法师，Usaha Borneo Plantation Sdn Bhd, Kebamega sdn bhd, Nicatrade Sdn bhd由赖德新督导代表，方培慧由李秋梅代表，刘新，谢璇发，拿督卢周光，陈观佑合家由陈俐鸰代表，赖萧美蓉由赖经婵会长代表，李坤福合家由杨碹蕾代表，赖梅娣督导，斗湖艺术文化体育会主席麦艺文，巴中校友会主席彭灵强，客家公会主席何天信主等出席并主持开幕。

觉度法师在开示时表示，当晚看到中国人传统的龙麒狮文化表演，他们在这里作采总青的筹募建寺基金，当然，他们也结合中国的传统，她刚看到演出单位，心里也有份感动，斗湖未来的文化演出就在刚才所看到的人身上的传承，除了看到传承外，也看到宗教，种族融合，这是新年传统文化而当天表演的队伍里有一半是马来同胞在做这文化的承传，她看到了是种族文化的交流，当然他们也有更深层的文化艺术，除此之外，他们也发心奉献来筹募建寺基金。

佛光山以文化弘掦佛法，文化起家了，结合舞狮舞麒麟的文化传承，在台上的大德们及所有出席者，因为他们广结善缘而成就了当晚文化盛宴，借由大家的捐助，相信未来的文化大楼必定很快完成，这是斗湖共同的一个成就，也是斗湖成就的一个骄傲。(14)