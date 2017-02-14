馬华诗南区会丁酉年新春联欢会 郑旭宏冀华人支持马华 馬华更有能力争取华人权益

【本报拿笃记者十三日讯】馬华诗南区会昨晚7时假玉宝餐厅举办丁酉年新春联欢会，出席的有区会署理主席吳光朋，副主席兼活动筹委会主席陈金鼎，副主席曾月祥及财政黃沺來等，此外，此间社团組织，乡团，及此间国阵成員党代表。

馬华诗南区会主席拿督郑旭宏致辞时强调华人可以不參政但是一定要关心政治，因为人民生活与政治息息相关，包括经济，教育，文化皆须强大的力量來維护推展，他说，州议会在去年通过增加13个选区，其中12个选区选民华裔祗佔5%，或少过5%，唯有西加麥选区华裔选民佔20%，土著选民佔11%，相信在国阵协商精神下，可争取到西加麥选区由华人侯选人來兢选该区，他希望华人支持馬华，因为馬华更有能力代表华人向中央政府争取到华人的权益。另一方面，他说全国政局局势陷入种族不健康对立局面，馬华不是被反对党污秽为卖华的政党，马华从未典当华人，他称，馬來西亜独立至今全国共有1298间华小，60间独立中学，从1999年至今国內増加了17间华小，成功搬迁了87间华小，而且国内华人都接受到最完美的中文教育，除了中国与香港之外，这些成果皆是由馬华努力争取而得到，在308及505大选中，因为受到反对党误导，85%华裔选民投向反对党，使馬华陷入低潮期，但馬华至今不放弃争取华人的权益，馬华对实行依刑法绝对不妥协，因为一旦实行依刑法就沒有回头路，反对党一直以来皆以抺黑的方式來嬴取选票，已经拐离了政治斗争的目标与宗旨。至于经济方面他说，近2年世界经济低糜，他相信今年会有转机，原產品，油棕，橡胶价格已有改善，汽油价格上升，肯定对低收入人群造成衝击，政府將会有相应措施幫助低收入层。

宾主全体欢喜捞生

陈金鼎祝贺大家鸡年有转机

【本报拿笃记者十三日讯】马华诗南区会昨晚假拿笃发佳中心一冷气餐厅举行新春联欢晚会，宾主全体齐齐捞生，旺啊、生啊、发啊为联欢晚会掀开欢乐序幕。

受邀出席的有拿笃五大同乡会、海南、四邑、福建、潮州、客家公会的主席及理事代表，拿笃五间华小，新华、启文、修正、育才、侨新小学董事长及理事代表，拿笃中华商会，拿笃中学理事及代表，以及区内各华团代表，场面殊盛。

新春联欢晚会筹委会主席，亦是该党诗南区会副主席的陈金鼎在致词时感谢大家出席马华诗南区会与大家一顿丁酉年新春团圆饭，大家见面拜年和交流联谊。

他说，一年之计在于春，祝贺大家鸡年有转机，鸡年生机勃勃、新年进步、万事如意。

陈金鼎指出，马华一向以来非常重视华社与民间团体的声音，共存共荣，尤其是关乎华裔极重视的文化教育，以及民生经济发展课题。

陈金鼎非常感谢大家一直所给予的鼓励与建设性意见，也希望华裔同胞们继续给予马华在充满挑战与未知数的局势下，一起同心协力，散发出正能量。

陈金鼎最后再次感激大家的浓情厚意，他说酒微茶薄，若有招待不到和怠慢不足之处，望大家多多包涵见谅，并祝大家身体健康，岁岁平安大吉。

乐扬歌手新年歌 带来新春热闹气氛

【本报拿笃记者十三日讯】马华诗南区会昨晚举行新春联欢晚会，邀请拿笃各华社团体，中华商会，五大同乡会，五间华小及笃中董事出席，场面热烈。

马华诗南区会主席拿督郑旭宏、署理主席吴光朋县议员、副主席兼活动主任陈金鼎、曾月祥、秘书曾昭学、财政黄沺莱、妇女组主任邹陆妹及党同志都出席，并热情接待到会的各华团及校董代表。

当晚除了聚餐交流联谊外，尚有幸运抽奖，五份礼篮供幸运儿赢取。

值得一提的是，新春联欢除了全体捞生象征生生发发好兆头外，当然少不了余兴节目，当晚的娱乐歌唱节目，全场由拿笃乐扬文娱社呈献。

拿笃乐扬文娱社男女歌手在社长戴昌福的带领下，呈献新年串烧歌曲和合唱新年歌，为全场带来新春热闹气氛。

较早时，戴昌福社长在两位副主席李件安和李伟雄以及秘书钟清兰理事陪同下，即席把一份要求拨款赞助的信函呈交给马华，由马华诗南区会主席拿督郑旭宏接领，署理主席吴光朋副主席陈金鼎，曾月祥等理事同志陪同见证。（26）