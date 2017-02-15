佛青律动舞助兴 佛光寺建寺采总青

(本报斗湖14日讯)佛光山斗湖佛光寺于2月12日下午5时在该寺大雄宝殿前广场举办“2017名声天晓建寺采总青”。此项活动由国际佛光会沙巴协会斗湖大福分会暨佛光第二分会协办。当天节目精彩丰富，除了狮龙麒麟的精湛演出，佛光青年也呈现两支律动舞：《信仰》以及《爱我青年》助兴。

该寺感谢斗湖客家公会麒麟团、斗湖福建会馆京狮团、斗湖巴中校友会金龙团以及斗湖艺术文化体育会醒狮团二度前来表演高超的采青技艺。同时，感激各位护法大德、社会贤达及信眾们热烈的响应与护持。主办当局也特别感谢斗湖德源机构有限公司在当天开放其停车场供大眾泊车。

斗湖艺文体育会此次更是派出两支狮队：一队是即将接班的后起之秀； 压轴的则是获得超过16项世界级獎项的狮王。每支栩栩如生的龙狮麒麟让现场观眾叹为观止。 接近两个小时的总踩青于傍晚六时五十分圆满，大眾欢欣而归。

此次活动主要是筹募建寺基金。佛光山斗湖佛光寺未来兴建的【佛光文化教育中心】，是一座集合中外古今佛教文化、教育、共修、慈善、为一体的僧信平等的道场胜地，寺院就像一间加油站，在人生的旅途上，走得疲累了，到里面加加油，就能走更长远的路；寺院也像一所学校，它所蕴藏的出世法宝，是世间学校所不能比的；寺院又像一间百货公司，在一般的市场里，只能买些日用品，但这里却可以买到许多精神上的宝贝。欲要知道赞助建寺详情，欢迎来电089-777566。(14)