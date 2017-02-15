刘荣华：悍卫国家主权 后备军随时增援正规部队

(本报斗湖14日讯)后备军在需要时将与正规军共同悍卫主权及在灾难及紧急事件发生时给予援助。

516后备军指挥官丹斯里刘荣华准将日前2017常年地方培训检阅礼时致开幕词时作上述披露。

他说，地方培训在今年所推行乃同步及编排以迎合后备军责任如下:增援正规部队，共同悍卫主权，协助正规部队当需要时，协助及与公共当局合作在灾难急紧事件发生而需要时。

通常，给予志愿成员的训綀协助提升个人及团体表现以达到目的如下:提升知识，才能及性格，志愿官及成员的态度，维持及提升志愿团队成员在各常规作战阶段。提升志愿成员在打击叛乱战争的知识，提升在后备军内的友谊精神，提升及加强志愿成员的身心灵以便对任何威胁。塑造高心灵价值观及正面态度以执行职务及扮演后备军主要角色，提升培训素质以引领真正战争情景带出现实主义从而觉醒在保卫及持续国家主权。

总括来说，此训练乃由军营所推行的训练乃军团总部所批出的培训大纲，除此之外，军团也推出青年志愿军课程，低阶基本纪律课程，其有一百四十名志愿军出席。

他希望他们均在教官所授从中受惠，其对他们生涯相当重要，也希望他们出席此课程至到完毕及成功。

作为沙巴人可以成为志愿成员，我们必须了解管理我们的成员，我们必须有坚定的价值及特性，无论如何，在被领导的他们有必要更精明外交掌控。

让我们避免作一些有冲突的事，遵守受委指挥主管的指示以便我们的训练可以完美及顺畅下进行。当日总共约有二百五十人出席此盛会。(14)