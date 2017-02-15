台游览车车祸1伤者未脱险 16日办保险理赔说明会

(香港中通社台北15日电)台湾赏樱团游览车33死11伤车祸事件备受关注，住院治疗的11名伤者中，9人在加护病房，2人在一般病房，其中加护病房有1人仍未脱离危险。至于这起严重车祸的保险理赔问题，官方称最快16日下午举办家属保险理赔说明会。

综合台湾媒体报道，卫生福利部官员15日上午受访表示，蝶恋花旅行社赏樱团车祸伤者，目前有9名还在加护病房，需密切观察病情，有些人脑伤或肋骨断裂，担心有血胸，需再观察，另有2名患者转一般病房。

收治3名伤者的台北医学大学附设医院说，3人都在加护病房，其中，65岁男伤者仍是中度昏迷，还没脱离险境，医疗团队会持续观察，另2名女性伤者生命征象稳定。

保险理赔方面，台公路总局15日表示，已经完成33名罹难者遗体相验程序，最快16日下午举办家属保险理赔说明会。

此外，台观光局14日已致赠慰问金给14位罹难者家属，15日将继续进行，伤者部分14日也发放慰问金给3位伤患，15日也将继续到医院慰问。

另据报道，游览车翻车重大伤亡车祸，殡葬业者订15日下午与罹难者家属协调后续治丧事宜，据目前公布草案，遗体火化暂定19日。

针对游览车翻车案车祸原因，台北士林地检署14日晚间指，肇事司机经解剖遗体，初步认定死因是肺挫伤，部分脏器采样送交法医所化验。检方还进行勘验游览车及案发现场履勘，是否超速及煞车失灵？或是人为疏失？机械故障等？将洽请公路总局等单位评估中。（完）