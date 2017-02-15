台湾新北一豪宅查获制毒工厂 警方：情人节是供货高峰

(香港中通社台北15日电)台湾新北市警方14日情人节晚间在一处豪宅查缉毒品工厂，一名年约40岁的男子及其女友等人被捕。警方15日说明案情表示，情人节前夕是毒品“咖啡包”的供货高峰期，晚间得到情报后大批警员登门查缉。

据报道，板桥警方接获线报，锁定余男落脚藏匿处，向法院声请搜索票后登门查缉。

该处大楼有严密的警卫管理，且大门、电梯都有门禁管制。当时屋内共有5人，一名女子从监视器发现警察上门，还大胆从三楼跳楼逃逸。

警方在屋内查扣大批混合型新兴毒品，包括航海王咖啡包198包、LionKitty咖啡包1047包、一粒眠5241碇、还有毒品梅片、金恶魔、K他命、分装袋、电动研磨机、漏斗、封口机、点钞机及磅秤等。担心分装毒品会传出异味，他们还自备除臭罐。

警方指出，查获毒品市价约新台币数百万元。这个制毒工厂分装好毒品后，相约买家到捷运站交货。

警方讯问后，15日下午将主嫌等5人依毒品危害防制条例移送新北地检署侦办，并扩大追查毒品原料来源。（完）