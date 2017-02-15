哈米莎主持教育援助金颁发礼 266丹絨巴都卡拉末小学生受惠

（斗湖十四日讯）丹绒巴都州议员也是州资源发展及资讯工艺部助理部长拿督哈米莎沙玛，昨天假 丹絨巴都卡拉末小学主持2017教育援助金【BKAP1M】颁发。

共266位该校学生获得此项援助金。拿督哈米莎表示，身为丹绒巴都区的议员，她非常感谢首相在这个时候派发援助金协助减轻人民的负担。

所以她表示，大家应该感恩国阵政府的协助，除了教育援助金外，政府还提供其他援助如1马援助金，1马商店，1马诊疗所，1马折扣卡，1马奶品等。证明政府充满诚信确保各种基础的发展计划得以推行，包括了教育这块。这是全国家长与学童受惠的计划以在未来培养出优秀有素质的人力资源。

政府聚焦提升全民教育水平积极地强化本州的教育，也改善州教育系统达到更高素质，在财政拨款方面，教育的拨款占了州财政预算的极大多数。

教育是培养国家未来辉煌接班人才的最主要因素，国阵政府在独立过后时刻在教育上都有转变以达到上述目标。

其中一项努力即是提供教育援助减轻家长为购买学童开学用品的负担，家长们切莫滥用拨款，定要用在教育上。

另外，政府这项努力证明政府推行均衡的发展，这也确定了政府关注全民的福利特别是沙巴州民。

她吁请丹绒巴都的居民与政府站在同一阵线以一起共享和平，繁荣及社会均衡发展，那是重要的，大家继续的认同与真诚支持，确保为民争取福利的挑战，得以持续地进行。(L)