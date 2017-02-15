帆船俱乐部大团拜 逾500人参与其盛

(本报斗湖14日讯)斗湖帆船俱乐部日前下午6时30分假该会会所成功举办会员大团拜。

是日出席的会员、家眷及儿童们超过500名以上，将整个会所挤的满满，热闹无比。

几位前任主席罗鸣扬大律师，谢瑶，邱殷雄，Ken Pan 以及沈玉明都有出席是晚的盛会，实在是难能可贵。

主席池必德致欢迎词时表示感谢大家的踊跃出席，晚会才能够顺利进行，同时他也乘此佳日带领全体的理事们向大家拜年，恭祝大家金鸡年人人有转机，打工者步步高升，做老板者生意兴隆。

是晚除了丰富的“传统新年佳肴外”，冷热的汽水，啤酒及烈酒招待所有的会员，让大家尽情享用。

主席池必德也分派红包给儿童们。一如往年，该会也邀请到客家公会的麒麟团，福建会馆京狮团，巴中校友会的夜光金龙团以及潮州会馆的夜光狮为大家表演采青。

龙麒狮的表演栩栩如生。整个会所热闹无比。

庆典主任陈桂芬（Jennifer Chin） 也呈献几首新年歌曲助兴，宴会未完毕之前，主席池必德也代表该会感谢以下会员赞助红包予龙麒狮团。

即马贵祥（客家麒麟），林惠强（福建京狮团），张玉光（巴中夜光龙），拿督卢周光（潮州夜光狮）。

晚宴至10时30分左右成功完毕，会员们在回家以前都互相祝福新年快乐，万事如意。(14)