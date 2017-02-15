情人节，他们办了一场“迟到的婚礼”

(新华社南昌15日电)“一定是特别的缘分，才可以一路走来变成了一家人，他多爱你几分，你多还他几分……”14日上午，在喜庆的歌声里，黄征从婚车中抱出妻子陈丹妹，跨过一片砾石进入铁路“大篷车”，一众身穿工作制服的同事报以欢快的掌声。

南昌铁路局鹰潭工务机械段贵溪基地，10余平方米狭长的铁路宿营车走廊里，悬挂着多幅记录夫妻俩日常生活的照片，红色大喜字贴满车窗……在情人节这个特殊日子里，黄征和陈丹妹终于等来属于自己的婚礼。

今年33岁的黄征是鹰潭工务机械段一名大机司机，从事维修作业，经常昼伏夜出、常年漂泊在外，在家停留经常只有一两天时间。妻子陈丹妹是景德镇车站一名售票员，工作三班倒，夫妻二人聚少离多。

陈丹妹来自安徽宿州，离开父母留在异乡，看中的是黄征的朴实和细心。“我上晚班饿了，只要他在家，无论多晚都会来送盒饭；六点上早班，他也会随叫随醒；每次打完电话他也总是等我挂电话。”陈丹妹说，相比于轰轰烈烈的爱情，自己更希望平淡靠谱的婚姻。

去年七夕节前一天，黄征夫妻俩匆匆领完结婚证后，连顿像样的酒席还没来得及摆，就各自回到工作岗位。

原本期望趁着过年热闹办婚礼，然而春运的繁忙却让他们根本无暇顾及。由于车间班组外省同事多，过年期间，黄征主动提出承担“守车”任务，陈丹妹也一直坚持在售票房工作。

就这样，夫妻二人的婚礼一再被拖延。黄征心里一直很愧疚。黄征告诉记者，两人认识两年多，几乎每次相聚的时间都不超过48小时。去年为了补上拍婚纱照的请假工时，夫妻二人足足2个月不曾相聚。

“有次我老婆发来自己当伴娘的照片，只问了句自己穿这身衣服漂不漂亮。但我很清楚每个女生都想有个特别的婚礼。”黄征说。

黄征所在车间工友了解这一情况后，便合计着在情人节这天为他们夫妻俩办场别样的婚礼。随着今年春运高峰逐渐过去，黄征和陈丹妹的工作繁忙程度有所缓解，在工会协调下，二人挤出了婚礼时间。

“虽然我不能日夜陪伴在你身边，但电话肯定是第一时间到位，我会用自己最大的努力尽好丈夫的责任。”婚礼上，黄征单膝跪地，深情地向妻子告白。

没有奢侈的酒宴，没有豪华的场地，甚至没有专业的司仪，但是夫妻二人却十分珍惜这次特别的“相聚”。

14日下午，在“大篷车”吃过简单喜宴后，陈丹妹便踏上了返程路。在宿营车里办婚礼，条件虽然简单，但在陈丹妹看来，这场婚礼对自己有特殊的意义，“一辈子都会记得”。陈丹妹说，铁路见证了他们的爱情。婚礼虽然迟到，但爱情终将抵达。