提升公众对自闭症认识 湖中央医院4月徒步活动

(本报斗湖讯)为了提升公众对自闭症的认识，斗湖中央医院联合斗湖市议会以及各相关政府及非政府组织，将在4月23日举行一项徒步，志在唤起公众关注。

斗湖中央医院总监诺丽玛也在今天与斗湖市议会主席阿里祖兹主持了各部门首次联席会议，并正式成立筹备会。

诺丽玛总监强调，由于这项活动并不是为了竞赛，因此路途并不远，起跑点设在斗湖市议会後方广场，出发後将沿着丹洛街走到丹绒大巴刹(UTC)前面的交通圈，然后转头并沿着来路回到斗湖市议会。

徒步者必须缴纳报名费，个人组每位报名者60令吉，乐龄组(50岁或以上)每位报名者55令扣。

但是如果在2月28日之前报名，个人组只需50令吉，乐龄组(55岁或以上)则只需45令吉。

首40自闭症儿童获免费优待

倘若是自闭症儿童首40位将会获得全部免费的优待。希望能鼓励更多自闭症儿童与家庭勇敢的出来参与社会正常活动。

每位参赛者也可以获得一件这次徒步活动的特制丅裇，一个印有这这活动勋章的小提包及具有收藏价值的按钮徽章。

当天的起跑仪式将邀请我国高等教育部长兼斗湖国会议员拿督叶娟呈博士局绅主持。当天也将配合自闭症主题举行展览会及现场专人对自闭症解说与辅导等。

诺丽玛总监表示，一般社会对自闭症長期只有片面认识，却很少人真正了解自闭症，事实上自闭症的症状有许多种，有些透过教导与传授，不单也能自立生活，甚至有部分被发掘後成为某方面天才。

因此，她希望这这徒步活动，也可以打破社会的旧有观念，也让拥有自闭症成员的家庭不再感到惧怕与羞愧。

有意参加徒步的人士，可以联络以下三个电话号码，即斗湖中央医院089-983533转接8238专缐，或至电0192-977-8564(默哈末那英苏来曼)以及016-826-8211(茜茜丽亚)。(18#)