江西百歲夫婦相伴84載 五代同堂齊賀壽

(江西16日訊)一對新人在結婚之時，可能獲不少人送上「百年好合、白頭偕老」之類的美好祝福，但兩個人要真正做到「白頭偕老」，卻殊非易事。不過，江西鷹潭貴溪市志光鎮便有一對真真正正的百歲夫婦，他們攜手走過84年，卻依然恩愛如初，日前更一起慶祝百歲壽辰。

這對百歲夫婦夏炳火和艾福姩，同樣是1919年出生，按照農村的習俗，今年是他們的百歲壽辰。經過不斷的開枝散葉，如今夏家已是五代同堂，共66人。上周日，兒孫們為兩位老人家舉辦百歲壽辰慶典，還請來舞獅隊助陣，並安排非常豐富的文藝表演。

「兩夫妻一起過100歲，還這麼恩愛，實在太難得了。」現場村民感嘆地說，2010年艾福姩不慎摔了一跤，加上身體衰弱，從此只能坐在輪椅上，一切生活起居全靠夏炳火一人照料。每天早上，夏炳火給艾福姩穿好衣服，便開始餵她吃早餐，一碗雞蛋湯，一碗稀飯，先餵好了艾福姩，他自己才開始吃。

因擔心艾福姩在家裏覺得沉悶，夏炳火每天都會推她到公園散心。家裏雖然僱了保母，但是在照料艾福姩方面，夏炳火一直都是親力親為，因他擔心別人沒有自己細心，讓艾福姩受委屈。家人有時候也會勸說，可是夏炳火十分倔強。兒子夏永水慨嘆說：「如果不是為了照料母親，父親的身體會更好。」

雖然如今兒孫們大多已在城市定居，但是兩位老人家勤勞善良、夫妻恩愛的作風，卻對整個家族產生了深遠的影響。艾留彬是夏家的大外孫，一直由兩位老人撫養，如今年過半百的他在南京經營一家地產公司，事業頗為成功。在艾留彬看來，他能取得今天的成績離不開兩位老人的言傳身教。