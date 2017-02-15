男多女少一妻難求 甘肅現「人市」買賣婚姻

(甘肅15日訊)中國男女比例嚴重失衡，單身男往往「一妻難求」。甘肅慶陽焦村鎮就衍生出一個「人市」，在該處的媒人手握大批待嫁女子的資料，等待合資格的單身男子前去「應徵」。惟「應徵」的前題是要給予禮金，「金價」卻連年上漲，加上女方「選擇」甚多，致多男村民「屢屢碰壁」，相親足足7年仍一無所獲。

焦村鎮的「人市」位於一間小學門口，媒人每逢趕集日（集市）就會在該處為單身男女進行配對。然配對不是免費的，當地人把嫁女索要的禮金稱為「賣」，把男方花費的禮金稱為「買」，而「人市」就是溝通和協調男女家的重要角色，媒人再從中收取服務費。只要雙方談妥禮金，男女雙方就會在短短一個月內「閃婚」。而村內的年輕男女都為禮金外出打工，讓一座座村莊成為「空心村」。

雖有媒人牽紅線，但禮金始終為村內單身男的「婚姻障礙」。當地媒人李海君表示，禮金的價格近年來在以每年1至2萬元（人民幣．下同）的漲幅攀升，影響男女雙方的心理價格。而有17年相親經驗的42歲男村民楊睿卿就指，他從2000年開始相親，禮金由當年的約3000元多上漲至如今的20萬。

「相親了七八次，見了有十多個女孩子吧，一直相親一直不成功，心裏邊都開始憋屈你知道吧。」村民呂飛飛表示，他從19歲開始相親，今年已是他相親的第7個年頭，但看了十多女子也沒有遇到一個合適的。至於唯一一個進入「說禮」階段的女子，對方卻要求高達18萬的禮金，高於他的「底線」，令婚事最終告吹。

另由於女少男多的情況嚴重，大多數女子根本「不憂嫁」。呂飛飛的友人表示，呂某次到一名女子的家中相親時，他發現門外有多名男子在排隊，而該男子還沒有進門，「後面又緊接着來了下一位」，為此感嘆在家等待相親的女子「就跟電視裏的皇后娘娘一樣」。

媒人李海君表示，近年的婚戀市場是絕對的「賣方市場」，女方有充裕的選擇權。單身女子只需「安坐在家中」，就有一大堆男青年上門，「女方最多一天可以在家見到三十多名男子」。