蔡英文鼓吹新南向 台工商界吁先说清“一中”

(中国台湾网15日讯) 据台湾《旺报》报道，台湾地区领导人蔡英文无视台塑越南大炼钢厂窘境，14日在出席八大工商团体新春团拜时，再度高分贝鼓吹新南向。对此，全台商业总会理事长赖正镒指出，台当局应先讲明“一中”态度，否则若在国际贸易上遭杯葛，“可能连新南向都走不下去”。

据报道，台湾八大工商团体14日举行新春团拜，蔡英文亲莅致词，并再度高调推销新南向政策，让台湾再起。只是，对台塑河静钢厂陷入窘境（该钢厂被越南有关方面以污染为名进行巨额不当罚款），则只字未提。

赖正镒受访表示，两岸议题不只影响经贸往来，也可能会让台湾在国际贸易上遭遇杯葛，建议蔡英文今年要尽速修复两岸关系，毕竟台湾是出口导向，若出口也没了，“台湾就完玩了”。他说，蔡英文曾提到要在台湾地区“宪制性”规定之下推动两岸政策，而台湾地区“宪制性”规定也很清楚的明定一中，若台当局能在这方面说清楚讲明白，台湾的国际交流也能更好地跨出去。（中国台湾网 李宁）