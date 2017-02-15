陈泓缣：7英亩土地仍绿油油 抨惠民医药福祉迟不发批文

（斗湖14日讯）沙巴民主行动党秘书陈泓缣质询以首席部长拿督斯里慕沙阿曼为首的沙巴州政府，以及沙巴土地测量局及相关地段地主，以便向全体人民解释斗湖中央医院毗邻一幅7英亩土地，准备兴建提升斗湖医院设备与病房设施，该计划时至今日究竟下文如何？

也是斗湖斯里丹绒州议员的陈泓缣，昨日在该党沙巴社青团团长洪诗杰及州议员特别助理张汶义陪同下，到斗湖中央医院巡视有关空地，看见有关地段仍是一片绿油油的草场，根本没有预料今年3月份准备要大兴土木的迹象。

据了解，上述工程是我国国家首席秘书丹斯里阿里韩沙去年8月6日到访斗湖时宣布，联邦政府拨款2亿5300万令吉，以提升斗湖医院设备与病房。

当时阿里韩沙还表示，该项计划是沙巴东海岸医院最大宗的发展计划，一旦落实投入使用，斗湖医院将从现有的401个床位增加至555个床位，成为东海岸最大型医院，它也是古纳和仙本那医院的参考医院，服务约40万个人民。

该项医院病房建造计划，是在第11大马发展计划下受到批准，联邦卫生部非常关注斗湖中央医院的条件与医疗水平。斗湖医院病房提升计划，包括了提升现有的病房条件和新建病房大楼，新置154个床位。

一旦上述工程竣工投入使用，斗湖医院将增加6栋医务行政楼，包括38个专科诊疗所、设有内窥镜部、首设4个床位灼伤科，还有配备更先进仪器急症室、拥有断层扫描、核磁共震扫描、乳房X光检查扫描中心及药剂中心等，还有其他设备如蓄水箱及直升机降落坪等等。

阿里韩沙表示，工程已经于2016年5月30日招标，2017年3月启建，并在三年后的2020年5月份落成，届时斗湖有了这项新设备，则许多病患不需再得匆忙和心急的赶送去亚庇，仙本那和古纳的紧急病患，也可在第一时间送来斗湖，节省时间让病患及早得到医治。

陈泓缣也引用沙巴卫生局总监克丽丝蒂娜的话说，这是阿里韩沙带给斗湖的大礼物，因为斗湖医院是阿里的领养医院，可是时至今日有关计划还没有眉目，难道以慕沙阿曼为首的州政府，要拒绝接领这份惠泽沙巴人民的大礼物？

根据陈泓缣获得的可靠消息透露，上述耗资联邦政府2亿5300万令吉的提升斗湖医院设备与病房计划，其拨款已经获得联邦通过，目前工程仍没有眉目，原因是卡在州政府及土地测量局等部门这一关，因为土地仍未获得批准。

有鉴于此，陈泓缣表示，为了沙巴尤其是斗湖省人民的医药福祉，州政府没有理由迟迟不发批文，甚至是要推三阻四，阻碍有关7英亩土地手续获得使用批准。

上述提升斗湖医院设备与病房设施工程，包含了旧有建筑物（母子医务中心）提升工程及新增建的手术室及医疗建筑单位，届时病患可以在同一地方，接受几种不同单位的医疗服务，这给家属和病患者本身带来极大方便，不象在亚庇般把上述数个医务单位兴建在不同地区，需人民舟车劳顿。

陈泓缣表示，对于那么好的发展工程，他不解为何掌管土地事务的州政府一再拖延，况且联邦政府拨款2亿5300万令吉已经准备就绪，如果州政府一再拖延唯恐让此巨大惠民工程产生变数，拨款最终可能被调配至其他领域的用途，届时损失的将是斗湖人民。

他也提出假设，如果把上述工程改在目前斗湖医院的临时露天停车场建设，那是不切实际的方案，因为临时停车场面积太小，假设最终结果是有关工程被逼在临时停车场上兴建，则要牺牲数百个停车单位，让医院停车空间更显得紧迫及拥挤。

针对斗湖医院CT扫描仪（电脑断层成像扫描仪）自去年10月份故障问题，陈泓缣回应表示，有关问题将会在今年3月份获得解决，因为新的CT扫描仪已经运抵斗湖，目前已经在安装及测试使用阶段。

无论如何，陈泓缣感激我国国家首席秘书阿里韩沙给斗湖带来的大礼物，在阿里领养斗湖医院的这段期间，斗湖医院比山打根医院发展得更好，他因此促请州政府配合联邦政府的大型发展计划，以免有关惠民计划胎死腹中，落得有拨款但没有地方兴建的尴尬窘境。(14)