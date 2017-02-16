中国最高法原副院长奚晓明 受贿超亿元一审被判无期

(天津16日訊)中国最高人民法院前副院長奚曉明受賄案，今日在天津市第二中級人民法院公開宣判。奚曉明被控收受他人財物折合逾1.145億元（人民幣．下同），受賄罪成，被法院判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對受賄所得財物及孳息，上繳國庫。奚曉明當庭表示服從判決，不會上訴。

經審理查明，被告奚曉明於1996年至2015年先後擔任最高人民法院經濟審判庭副庭長、民事審判第二庭庭長、審判委員會委員、副院長期間，利用職務上的便利或者職務和工作中形成的便利條件，為相關單位和個人在案件處理、公司上市等事項上提供幫助，認可其親屬收受以及本人直接收受相關人員給予的財物共計折合近1.15億元人民幣。

天津市第二中級人民法院認為，奚曉明的行為構成受賄罪。鑑於奚為他人謀利的行為絕大部分基於親屬接受行賄人請託，賄賂款項亦為親屬收受使用，其本人是事後知情；到案後能夠如實供述自己的罪行，並主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄犯罪事實；認罪悔罪，積極退贓，贓款贓物已全部追繳，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法可以對其從輕處罰，作出判囚終身的判決。