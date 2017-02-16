何氏宗亲新春团拜暨大会 会员携眷同欢 何利纽蝉联主席

(本报斗湖十五日讯)斗湖何氏宗亲会经于在二月十二日（年十六）在其会所举行丁酉年新春大团拜及召开2016年会员大会。

今年出席会员大会的会员比往年踊跃，由于这次大会也配合新春大团拜，因此会员有携带家眷一同出席，人数约有百余人。整间会所都挤得水泄不通。

何利纽主席在其致词时表示，上届的理事们尽量能留任, 继续为公会服务. 一个公会的成功与否，有赖全体会员与理事的通力合作，同心协力，上下一心，团结一致。公会举办活动，是要让宗亲们聚集一起，促进彼此的交流，増进情谊，加深感情，大家彼此交换心得。共谋会务，以便创造更多的福利。

此外当天是会员大会，出席的会员也较多，他也借这个机会向到会的会员呼吁缴交他们的年捐，虽然目前仍然还有许多会员年捐没有收齐，该会福利组工作人员会陆续向有关会员收取。他也强调公会并无任何收入，年捐是日常开销的主要来源，希望各位会员尽量合作。

当天何氏宗亲有幸聚集在一起同欢共庆这个美好的佳节，是大家的福份，也达致何氏一家亲的精神。在此他呼吁全体理事与会员能常交往，有更多的互动。多与会员宗亲沟通。公会也在招收更多年轻宗亲加入公会，加强青年团组织。

此外，由于沙巴州只有一个何氏宗亲会，该会有计划向州内其他区招收会员，借此壮大公会。

据大会议程，在解散第七届理事后进行选举第八届理事，选举是以现场一人提名及一人附议为准进行选举，所有被提名候选人均在无对手下当选。何利纽再度蝉联主席，所有上届理事均留任，新加入的理事有三位，他们是何莉莉，何玉华及何莉莲。

选举后接着是丁酉年新春大团拜，首先由胜强宗亲献唱拉开序幕，接着由 Do Lai Me 组合呈现两场劲舞，会员新国令千金也献唱新年歌曲，庒轴由沙巴乐龄歌王瑞明宗长献唱中国人，过后是派发红包给到会的宗亲，由数位理事协助分发，不分年龄，成年与小孩一律都发，表演嘉宾也获得公会个别发给红包，会场欣起阵阵欢笑声，紧接着全体到会的会员及家眷也高兴地享用丰盛的午宴至到将近下午一时才告曲终人散。新当选的理事也将在近日召开理事会议，成立各小组及商议就职礼等事项。

以下是斗湖何氏宗亲会第八届（2017–2018）全体理事职员表：-

主席：何利纽。副主席：何云发。秘书：何惟雄（正），何汶平（副）。财政：何国良。理事：何玉明，何秀强，何亚娴，何玖，何瑞明，何伟儒，何玉钗，何秀文，何振芳，何胜强，何福带，何福安，何永珠，何学亮，何福珍，何少伟，何晓隆, 何玉华，何莉莉，何莉莲。内部查账：何燕龙。外部查账：郑氏会计楼。(14)