台游览车车祸案双北协助理赔 官称肇因检方调查判断

(香港中通社台北16日电)台湾13日晚间发生赏樱团游览车翻车致33死11伤意外事故，台北市与新北市建立双北联系平台，合作协助伤亡理赔。当局交通部门高官说，这起车祸真正原因，还要经过检察官调查才能判断。

综合台湾媒体报道，针对台北市蝶恋花旅行社承办的武陵农场赏樱团游览车车祸案，台北市府法务局指定市府消费者服务中心，作为协助窗口。考量这次事件伤亡民众，有近1/3设籍新北市，且双北本为共同生活圈，新北市府为提供即时且同步的协助，因此与台北市建立双方联系平台，启动“双北合作机制”，让受害民众或家属，可尽速获得协助，确保权益。

新北市府法制局表示，有关法律扶助，台北市府法务局已着手洽请法扶基金会提供协助。至于后续消费争议处理及与业者协商，双北两市消保官将会同办理，以维护受害民众权益。

针对有媒体报导，台交通部长贺陈旦于车祸后直指可能是司机开车行为不够检点，或是身体状况不佳导致，引发司机家属的强烈不满，强调“不要因为人死了，就把错都推到死人身上”。

贺陈旦16日上午出席“行政院”院会后记者会，他澄清指，自己并没有直接说是驾驶的错，他当时是说，以对现场的了解来看，肇事原因是路的可能性较低，但真正原因还要经过检察官调查才能判断。

贺陈旦说，自己确实说过肇事原因可能是车跟驾驶的关系，因为人、车、路三个因素，若排除路的状况，就是车和人的问题，但他没有直接说是驾驶的错。

对于各界关注游览车靠行问题，贺陈旦称，会在3个月内全面盘查，年底前重新议定相关办法。同时，要在3个月内补助游览车加装GPS，将游览车纳入公路客运客车动态资讯，以追踪掌握行车资讯。

另据报道，台北士林地检署侦办赏樱团游览车车祸案，16日以证人身分约谈蝶恋花旅行社负责人周继弘的父亲、旅行社创办人周比苍。据瞭解，参加蝶恋花旅行社举办活动的旅客，大部分缴交团费都汇到周比苍的帐户，周比苍早年开游览车为业。

此外，警方已赴医院制作伤者（加护病房患者除外）笔录等资料，16日也当庭送到检方侦查庭，供检察官讯问周比苍之参考。（完）