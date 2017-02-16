台湾桃园机场捷运 开放民众免费试乘半个月

(香港中通社台北16日电)台湾桃园机场捷运2月16日起至3月1日开放民众自由试乘，当天上午大批民众前往排队体验，甚至有凌晨就到场的。由于现场需要拿号试乘，不少民众排队等了1个多小时，破口大骂没效率。

机场捷运团体试乘结束，个人自由免费试乘16日登场，全线21站都可免费搭。自由试乘的民众无需预约，但到了现场需要排队抽取当日试乘号码牌，即可免费进出各站自由搭乘。

站体最大的A1台北站，一早就有民众排队等着尝鲜，许多民众大排长龙领号码牌，有人凌晨1时就来排队。试乘期间各站发放号码牌的时间为每日上午7时40分、9时40分、11时40分、下午1时40分四个时段，每日总人数控管约2万人、4万人次搭乘。

不少民众排队等了1个多小时才拿到号码牌，不禁抱怨“真的等太久了、动作太慢、太没效率”。入口处的服务人员从一开始的“欢迎搭乘”，最后只好一直低头道歉，安抚旅客。

民众王先生7点就来排队，排队到快9点才拿到号码牌。他认为发号码牌不妥当，应该要让全部民众都可以直接进入搭乘，不要限制，还有待改进。

试乘首日即发生小状况，上午有3位日本旅客办理行李托运，行李重量皆未达20公斤，但机器却显示超重。桃机公司维护处处长孙宏彬表示，该旅客有转机行程，目前判断可能是航空公司未将前一段行程的行李重量限制排除，正在调查确切原因。

机场捷运将在3月2日通车，第一个月票价5折优惠，4月2日起恢复原价。（完）