大陆女教授遭骗9千万 台中警方侦破捕8嫌犯

(香港中通社台北16日电)大陆清华大学一名黄姓女教授，去年遭总部设在台中市诈骗集团行骗高达9千万（新台币，下同），经陆方启动“海峡两岸共同打击犯罪”机制，台警政署组成专案小组，追查半年有余，15日晚间在台中市西屯区一处民宅，破获诈骗集团总部，逮捕8名嫌犯，查扣大批犯案工具。

台中警方表示，根据对岸公安单位，透过“海峡两岸共同打击犯罪”机制指称，总部疑设在台湾的诈骗集团，以从事提供诈欺机房语音话务系统、第三方支付平台交易，以及从外围收购、贩卖人头电话卡、个人资料等为主要犯罪型态，利用人头电话与大陆各项通讯软体作为犯案工具，讹诈当地广大民众，其中一名任职清华大学的黄姓女教授，遭假冒大陆最高检察长名义，以微信骗取1800万人民币、换算为高达9千万新台币，部分遭骗资金是在台湾ATM提款机遭到取现，部分款项则以网路银行层层转帐，其使用之QQ帐号IP位址位于台湾，陆方依据“海峡两岸共同打击犯罪及司法协助协议”，洽请台湾警方追查诈骗集团成员。

台湾警政署接报组成专案小组，追查半年有余，16日晚间在台中市西屯区豪宅大厦逮捕8名诈骗集团成员。经初步侦讯后，以诈欺罪嫌，移送台中地检署侦办，另持续扩大追查在逃的10余名车手（诈骗集团的外围人员）。（完）