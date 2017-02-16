拿笃彭城刘氏宗亲会 春晚联欢场面温馨

（本报拿笃记者讯）拿笃彭城刘氏宗亲会昨晚在会所运发楼成办「本年度丁酉鸡年拿笃区宗亲家眷新春联欢晚会」，会员宗亲家眷都踊跃地出席参与其盛，场面融洽，气氛温馨。

当晚除了备有由该会永久名誉主席运发宗长所报效美味可口的自由餐招待与会者，也安排了一系列的娱兴节目，计有：新年歌及卡拉OK点唱及天茂宗长装扮成财神爷分派由荣隆宗长报效的红包予每一位大小宗亲家眷。此外，该会主席天民宗长也分派由该会永久名誉顾问进基宗长所报效的新春红包予在场的耆老及小孩。同时，副主席汉青宗长兼活动筹委会主席及秘书毕和宗长分派由永久名誉顾问志祥宗长报效的年柑予在场的幸运儿。

早前，天民宗长在致欢迎词时，表示时间过得很决，一转眼又到了农历新年。他感谢宗亲们拨冗出席参加当晚的联谊活动，一起同欢共庆佳节，并希望在大家的支持和积极参与下，此作为宗亲们之间的互相交流及联谊的平台，能继续成为该会的常年活动之一，进而推广「刘氏一家亲」的精诚团结之精神。

他说，虽然现在的科技发展，通讯网络已能一日千里，非常方便，但仍需通过节目和活动，才能加强宗亲会的组织及运作，并把该会的宗旨一代一代地相传下去，为刘氏同宗及本社区携手共创更美好的未来。

他也希望已适龄的刘家子弟，尽早加入宗亲会这个大家庭，为会及同宗奉献一份力，并成为该会未来的接班人，使宗亲会能够继续为同宗服务，尤其是极需伸以援手的孤苦贫弱之同宗，这也是该会创设的宗旨之一。

最后，他感谢所有赞助当晚活动物资和经费，以及有钱出钱，有力出力的，鍜未能一一道出名字答谢的宗亲们，使当晚的活动得以成功地举行。其中他要感谢运发宗长、进基宗长、荣隆宗长、天茂宗长、汉青宗长等其他宗亲们，出钱又出力，他们对会及同宗的奉献和付出，都值得表扬和敬佩。（26）