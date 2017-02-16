摒弃“人在讲我也在讲” 刘荣华吁华社带动 学习自律纠正陋习

(本报斗湖讯)前任州青年体育部长丹斯里拿督刘荣华准将吁请年青年应该严守纪律和重视礼节，以自律和自重的准则去尊重他人以示尊重自已。

他说，他出席过许多的庆典、晚宴、集会，隙经常的发现一个从没改良过来的情况，即是当主席、贵宾在台上致词或演说时，台下也有许多人在高谈阔论，完全不理会和尊重在致词的人。

他是于日昨出席斗湖刘氏宗亲会的新春晚会在受邀致词时如是强调，他也是该会的永久名誉会长。

刘氏指出，这不但袛不礼貌之举，也给人一种缺乏教养和不尊重他人的感受，也破坏整个晚会的气氛。

他说：「就拿今年的龙麒狮大会串而言，主办当局的华人社团联合会在很大的人情及体面邀请到中华人民共和国驻亚庇总领事陈佩洁委派领事何苏京的出席观礼，何领事也受邀致词。

「我发现到，何领事在致词时，观眾席上的人也在大声交谈，这是多麽失礼之事，给何领事留下一个不好的印像，这是我们要向他道歉的。」

他表示希望我们的华裔同胞能重视此事，而由即 日起把“人在讲我也在讲”这个恶习给改进过来，把在尊重他人而不交谈的在细心听人在致词之举视为一种美德，并且是由自己做起。如果大家都关心立定决心去纠正，一定能把此悪习给节掉。

刘荣华强调，我们要获得他人之尊重和敬佩，就得先去尊重他人。

他吁请斗湖华人社团联合会和44个属会给带动，在自已的晚会上给指出来，并要求重视和纠正的免得一再犯上。

刘荣华表示希望他的说话能够引起各界人士、尤是年青的一辈的关注，把此陋习给纠正为自重自律的行为。

其实，他指出，安静且认真的细听他人之致词，不但是一种尊重、有礼之举，更何在静听中加强自已的知识的从中学习而得到启示，有谓：听君一席话，胜读3年书。

另一方面，刘荣华也吁青华裔子弟能申请加人军警的行例，只要有表现和特出，升级的机会是存在的，在每次的军警招兵中，华裔显得不热衷，由于华裔人士不多，在较高的军阶调升上，华裔军官便少之，比如他当了5年的后军备指挥官，迟早要退休，但隙找不到可接任的华裔军官调升，因此，在他退休后，他所担任的军阶只好由他族接任了。

刘月德：公会最大挑战 青年不热衷竞选理事

(本报斗湖讯)斗湖刘氏宗会主席刘月德荣誉助理总监指出，该会所面对最显著的挑战是年青的一代不热忱于加入大家庭的活动，同时以积极的态度去竞选理事一职。

他强调，年青一代的活跃参与活动是华裔优良化的活动及可持续发展的关键保障，因此，他相当重视年青一代的加入和参与，因为他们是组职的接班人。

他是于该会于昨在美沁餐厅所举办的丁酉年新春晚会上致词如是指出。

他说，新春晚会是让宗亲们在佳节日能相聚一堂，除互相拜年祝贺，加强交流而进一步的促进大家的情谊，同时经过交流去加强认识，让宗亲们更加团结，刘氏宗亲会则生生不息的发扬光大。

他说，该会能成功的举办晚会，多得宗亲们的支持和爱护，加上理事会及筹委会的通力合作才能办妥，他表示要谢谢大家。

另一方面，受邀出席的沙巴彭城刘氏宗亲会总会长拿督刘德泉在致词时表示很高兴的看到斗湖刘氏宗亲会的良好发展，在历任和现任的理事团与会员的通力合作下把会务办的有声有色，会务蒸蒸日上，以群策群划的方式去执行任务。

他也赞扬斗湖在去年相当成功的主办了沙巴州的嘉年华会，接待一流，他鼓励斗湖的刘氏宗亲会再接再厉。

该会的晚会筵开42席，节目丰富，有小宗亲的才艺表演，歌唱，派红包予乐龄长者和幼龄的儿童，红包幸运抽獎，也派发最高龄的男女宗亲，86岁的刘锦泉和84岁的刘金娣获獎。

该会永久名誉主席丹斯里拿督刘荣华准将为最高龄的两位宗亲派发大红包，而另二位永久名誉主席刘新和刘冠湘及潘斯里拿汀欧玉莲则分派红包予乐龄及幼龄者。

主持红包抽獎的有刘荣华、刘德泉、刘新、欧玉莲、刘冠湘等人。

歌唱当然少不了歌艺不输给名牌歌星的刘荣华，他除献上多首动听的歌儿，也带动把原本已精彩的场面进入另一个高潮，即是特别吁请理事会、青年团和妇女组的成员上台一起高歌。

刘荣华为了表示对该会的爱护，特别宣布捐助各2千令吉予青年团和妇女组为活动基金。(14)