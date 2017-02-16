東莞村落辦萬人圍宴 2萬多人聚首場面壯觀

(東莞16日訊)廣東東莞麻涌鎮大步村昨晚在體育公園舉行每年一度的「萬人圍宴」，筵開了2100多席，吸引逾2萬人赴宴。同日，該村又舉行2017年巡遊活動，保護、傳承「大步巡遊」此非物質文化遺產，弘揚傳統文化。

昨晚「萬人圍宴」場面極為壯觀，2100多圍座無虛席；2萬多人濟濟一堂，品嘗各種即炒即做的佳餚。為了讓賓客吃得盡興、吃得開心，現場菜式十分豐富，有雞、鴨、魚、蝦等，光是做菜的材料便逾1.26萬公斤，廚師及工作人員超過800人。

據了解，此項聚餐傳統源自古代軍隊屯田時集體用餐、互相招呼的習慣，後又與「大步巡遊」此一民俗結合，逐漸演變成一項每年由村民自發組織，聯絡親朋好友、同宗同族與友村等感情的重要活動，規模也愈來愈大。大步村民每年都会在巡游当晚宴请各方亲朋好友同享美味、叙情谊。

据悉，“大步巡游”活动前，好客的村民早早地向亲朋好友发出了邀请，邀请客人到大步聚餐；而随着麻涌环境的不断改善，以及旅游资源的日渐丰富，越来越多市民对“万人宴”产生浓厚兴趣，通过各种途径希望成为座上宾。因此，近年，“万人宴”的参加人数连创新高。