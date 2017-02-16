浙父與子存代溝 登報改「兄弟」關係

(杭州16日訊)浙江杭州一名父親昨日在當地一份報紙買下整版廣告位置，刊登一份「聲明」，稱因與90後的兒子有代溝，因而要與脫離父子關係，變成兄弟。對此，有網民直言：「雖然很誇張很瘋狂很不合理……但是也還是感受到了濃濃的父愛！」

據了解，在該份題為《關少塵，我要跟你「脫離父子關係」》的「聲明」中，該名署名「老關」的父親稱，兒子關少塵從小愛跟自己一起玩，自己到哪裏都帶上兒子；但自兒子上高中、考進杭州師範大學動漫系以後，父子兩人的溝通愈來愈少。

而且，兒子不但在微信朋友圈屏蔽他，又常常不接自己電話，就算接了也放在一邊自己做別的事情；即使在本地上學，卻甚少回家。他形容兩人之間係好像隔了一個彈弓，「我愈是用力靠近，你躲得愈遠」。

該名父親又稱，眼見父子兩人溝通愈來愈少，他開始思考、研究像兒子一樣的90後的行為、愛好；他是在了解90後，以及兒子在這階段的作為後少作出此決定，「我理想的我們的關係，就是如兄弟般攜手同行，一起乘風破浪，一起幹大事！前20年你是我兒子，後60年你是我兄弟！以後我叫你少塵，你叫我老關。有你有我，便有江湖。」