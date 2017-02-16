湖笃华小师资概况 及学校事务交流会

(本报斗湖15日讯)一项斗湖区及拿笃区华小师资概况及学校事务交流会昨日上午于斗湖育进公学举行。

沙巴州华校助理教育总监谭永福硕士讲述斗湖区及拿笃区华小师资概况及华小事务，他也讲解整个沙巴州各县和各区教职员数据，有些地区多出教员，有些则缺少教员．各种科目和各种辅导教师也一样，有些地方缺少，有些则多出．他也讲解如何计算一间学校教职员人数。

沙巴州华校董联会主席林克光致词时表示，当天的座谈会主要是让董事，老师们计算学校教职员及老师素质。

他说，他们也希望教育部迎合他们的需要尽量培训多一些谙华文教导会华文科目的老师，因为现在许多老师教数学，科学，辅导均要专业，那是因为以前许多老师都是标签华文老师，所以每次看到报导华文老师过剩，其他科目老师缺少，由其是谙华文的老师，所以希望教育部培训更多这些老师在华小教导。

他们也谢谢教育部给以前的教育局长拿督占玛立及现在局长拿督玛布兰给予董事会在调派校长时会关照他们，因为他们对学校的情景熟悉，加上教育部专业的知识，尤其是谭永福硕士一起合作，对于调派校长可以以适当的校长在适当的学校。

斗湖区华校董联会主席邱煜评致词时表示, 斗湖区委会协办<拿笃区，斗湖区华小董事长，秘书，校长与沙巴州华校助理教育总监的座谈会>。这个座谈会受邀出席的华小有：拿笃5间，古纳1间，仙本那1间，斗湖7间共有14间华小参与。这是一个难得的机会，大家聚集在一起聆听谭永福硕士的会报和交流。

他要感谢斗湖育进公学惠借这个舒适的会议厅给他们，让他们有个平台讲述斗湖区及拿笃区华小师资概况与华校事务。盼望谭永福硕士能够给大家带来重大的讯息。

大家都知道，华社领袖是 文教功臣。若要把一间华小办得更好，一定要能得到教育部，社会贤达和热心华教人士鼎力支持。今天一般的华小，校内环境优美，软硬体设备都在改进中，惠及莘莘学子。期望各校董事和校长们继续努力，实践〈2013至2025年教育大蓝图〉里的改革和创新的思维，以达致精益求精的办学及教学效果，把华教带上正确的轨道上前进。

退休校长协会主席周伟嵩表示，沙巴州华校助理教育总监谭永福硕士6年来他身为沙巴华校助理总监，时常面对工作挑战，压力和痛苦，什至今天到来斗湖主持这个座谈会他与蔡国明督学也是自资出席．精神可嘉。当天上午，董事长，秘书 和校长上了 一节丰硕课程，这个座谈会让我们 受益良多。

主办当局也 感谢邱煜评先生报效当天的茶点和午餐。(14)