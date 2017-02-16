紫辰阁新春联欢会 德友庆生节目精彩

(本报斗湖十五日讯)斗湖德教会紫辰阁于日前在广场成功圆满举办【丁酉年新春联欢晚会暨2017年1、2、3月份德友庆生会】。

盛会用真诚的文艺作品振奋人心，用兼容并进的心态塑造流芳颂歌——通过合唱、独唱、华乐演奏、财神爷的喜悦、祥龙飞腾等艺术形式歌颂中华文化自信，这些有筋骨、有道德、有温度新春歌曲脍炙人口，财神爷、祥龙、华乐的演奏等的气宇轩昂演艺；情满德教会紫辰阁——迎来新春欢乐，带来的民族民俗精品演出，集中展现了中华民族多元文化的神采奕奕。

当然更重要也为德友们庆生，报名参加2017 〈丁酉年1,2,3月份〉德友寿星名单者为1.刘文燕，2.彭国辉，3.张运梅，4.罗锦锭.，5.林丽纯，6.拿督刘江凯，7.许德强，8.卓春梅，9.陈伟光，10.温玉莲，11.邓贵生，12.彭天养，13.陈玉桦，14.陈春娇，15.黄科先，16.沈王.琴，17.罗毕慈，18.袁杏桃，19.张玉珍，20.沈明珠，21.吴雪芳，22.詹庆友，23.辛慧芳，24.梁新仁，25.钟依娇，26.林仪茱，27.陈瑞珍，28.董格娥，29.韦经强，30.凌凤福，31.辜美标，32.刘素莉，33.叶莲娣，34.马桂娴，35.何恒平，36.谢秋莲 。

大会选出最高龄寿星公黄科先德兄 〈85岁〉，最高龄寿星婆袁杏桃德姐〈89岁〉。

阁长卢金裕在致词时表示，当天晚上是该阁为1、2、3月份德友们庆祝生日，并借此也庆祝丁酉年祝新春联欢会。难能可贵，工作委员会同人在主任许德强德长的领导之下，作出了卓越表现，突破过去庆祝生日模式，大胆尝试改用广场作为场地，大事丰富演出节目，如此，今晚的参加人数更是历年之盛，这真是可喜可贺！

对于义工同德们的尽心付出，善长仁翁慷慨解囊资助，远景华乐团、歌手们和财神爷、巴中校友会金龙团的演艺，寿星和同德及朋友们踊跃出席，使今晚的盛会激情飞腾，这里向大家表示热烈欢迎、感谢和祝愿。(14)