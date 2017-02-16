臺當局硬推苦撐“一例一休”引發爭議不休

（新華社台北１６日電）“一例一休”政策自今年元旦實施以來，造成台灣島內勞工、資方及社會大眾“三輸”局面，社會要求修正甚至取消這一政策的聲音不絕於耳。然而，民進黨當局仍是硬推苦撐，當局勞動事務主管部門負責人竟稱“一例一休”在行政機關來說是好的“立法”，接下來要加強“社會宣導”和“勞資對話”。

去年５月２０日民進黨上臺後，提出修改“勞基法”，將“週休二日”定義為“一例一休”（每週休息二天，其中一天為例假日不可加班，另一天可以加班，但需付加班費），同時取消七天“法定假日”。去年１２月，民進黨佔多數席位的台灣立法機構在一片抗議聲中強行通過相關修改案，決定２０１７年全面實施“一例一休”。

新政策上路後，廠商加班費成本增加，企業不管規模大小都傾向精簡人力。在產業勞動需求下降的情況下，工作機會相應減少。同時，廠商勞動成本的增加還反映在物價上，餐飲、交通、醫療服務等行業物價上漲的消息頻傳。

台灣１０４人力銀行最新公佈的調查顯示，７３．４％的企業認為“一例一休”帶來負面影響，主因是勞動成本增加、人力調度困難。其中２３％的企業勞動成本平均增加１１％；６３％的企業今年獲利預估平均減少１１．１％。

對勞工來說，“一例一休”政策讓他們未蒙其利、先受其害。根據調查，大約３０％的上班族因公司控管加班工時，少賺加班費，導致實質薪資縮水，薪資平均降幅１１．３％，以住宿餐飲、批發零售等一般服務業從業人員影響最大。

當局稱推行“一例一休”的主要目的是讓勞工有更多休息時間，但島內有媒體在１月底至２月初進行的一項調查發現，僅有６％的受訪者認為新制度有助於避免過勞，反而有近５６％的勞工，開始擔心自己獎金減少或被變相減薪。

根據這項調查，對於這個以打著保護勞工權益為旗幟而推行的新政策，僅有１５％的受訪勞工感到滿意，不滿意的比例高達３６％。

“一例一休”還對台灣民眾原來方便的生活造成衝擊。在一家銀行工作的鄭女士告訴記者，客運減班、一些超商不再２４小時營業、醫療機構取消夜間或假日門診等，讓她覺得很不習慣、很不方便。她抱怨說：“‘一例一休’的負面影響這麼多、這麼大，這樣魯莽的政策當時是怎麼出臺的？”

因應“一例一休”衝擊，全臺有半數郵局原計劃取消週六的服務。但在當局強力介入下，幾經折騰，各郵局均同意維持現狀。其所需要支付的代價，是一年新增２億元新台幣的加班費。

除了全臺郵局被要求取消週六不營業，當局還不斷協調八家客運業者，要求他們暫緩調整票價，希望“一例一休”決策的後遺症不要太早顯現，以免民眾難以承受，當局顏面受損。

《聯合報》社論指出，事後的強力行政干預，反映的正是先前政治決策的魯莽和草率。如果在決策過程中，當局俯首傾聽一下外界不同的聲音，也許就不致如此一意孤行，弄到萬眾困擾、而勞工卻未蒙其利的地步。

剛上任的臺當局勞動事務主管部門負責人無視社會不滿，繼續苦撐“一例一休”，表示“一例一休”在行政機關來說是好的立法，將加強宣導，強化勞資對話。

台灣學者葉毓蘭認為，“缺乏配套、彈性的‘一例一休’，就是惡法”。不僅勞資雙輸還導致民眾受害，讓民眾惶惶不可終日，呼籲立即“修法”，為大家解套。

台灣商業總會理事長賴正鎰說，“一例一休”造成勞工未增加薪水、資方多付出成本、民眾還要承受物價上漲壓力，形成“三輸”局面。當局應以６個月為緩衝期，６個月後重新檢討，修正外界認為無法實施或抱怨較多的部分。（完）