華客狂撕商品包裝 濟州機場成垃圾崗

(北京16日訊)中國旅客的不文明行為一直為人詬病，近日再次備受批評。有韓國濟州島市民在網上發貼指，中國遊客在濟州國際機場瘋狂撕掉免稅品的包裝，令候機室和接駁巴士成為「垃圾崗」，現場一片狼藉，認為要向華客收取「入島費」。

據韓媒報道，濟州一名盧姓市民本周日在社交網站寫道：「中國人發瘋一般撕掉免稅品的包裝，清潔工默默把這些包裝在一邊堆成小山一樣。」同時還附上濟州機場國際線候機室仿如垃圾場的照片，表示：「這筆（清理）垃圾的費用應該也是由市民負擔的，我第一次覺得有必要收取（遊客的）入島費。」

從照片可見，在柱上貼有「免稅品整理區域」字樣的候機室內，地板和椅子滿布垃圾，導致其他乘客行走不便，垃圾主要是免稅品的包裝紙箱和包裝膠紙。中國遊客在候機室附近的免稅品店購物，拆開包裝拿出貨品後，隨手把垃圾扔到地上，懷疑他們想在回國時減少商品的體積，躲避海關檢查。

據報道，當天國際線候機室收集了能裝滿100多個100升容量垃圾袋的垃圾。中國遊客離開後，3名清潔工只好不斷清理垃圾。除了候機室，也有遊客在前往飛機的接駁巴士上隨便亂扔垃圾。

韓國機場公社濟州本部有關人士表示，將增加人手處理垃圾和指導中國遊客有秩序地使用免稅品整理區域。另外還計劃和免稅店協會協商，簡化免稅品包裝。

中國遊客已不是第一次在濟州機場登機前拆免稅品，引起不滿。去年11月，一群華客在登機閘口外整理行李，將免稅品的包裝拆除並隨手拋在地上，遺下遍地垃圾，場面有如「戰場」般混亂。看過照片的中國網民不禁齊聲感嘆，說：「國民的素質有待改善。」