香港连续23年获选 全球最自由经济体

(中新社香港16日电) 香港连续23年被评选为全球最自由经济体。特区政府发言人16日表示，自由市场原则是香港经济繁荣的基石，政府将继续奉行这些原则以维持香港的竞争力。

美国传统基金会在当地时间15日发表2017年《经济自由度指数》报告。报告指出，香港今年的总分为89.8分（0至100分，100分为满分），较去年的报告高1.2分，并且远高于全球平均的60.9分，在连续两年下跌后上升，与排名第二的新加坡，差距进一步拉大。

在报告的12项评估因素当中，香港在其中8项取得90分或以上的佳绩，并在“财政健康”“贸易自由”和“金融自由”方面，获传统基金会在180个经济体当中评选为全球首位。同时，传统基金会赞扬香港的司法制度优质、社会风气廉洁、监管制度高效，以及市场开放。

特区政府发言人指出，虽然香港在报告中的表现有所改善，但政府十分清楚环球竞争激烈，而且区内经济发展迅速。自由市场原则是香港经济繁荣的基石，政府将继续奉行这些原则以维持香港的竞争力。

香港特区政府财政司司长陈茂波表示，很高兴政府维护自由市场原则的坚持再一次受到肯定，并指出政府会致力维持良好的营商环境、自由开放的贸易、低税率及简单税制和法治及司法独立，同时继续加强金融基建和与主要贸易伙伴建立更紧密的经济合作等，以巩固香港作为国际城市的领先优势。（完）