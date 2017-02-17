古纳中华工商会今晚培新举行 祥龙瑞狮新春联欢会暨采总青

( 本报古纳16日讯) 古纳中华工商会将在明晚，即二零一七年二月十七日（星期五），晚上六时，假古纳培新小学多用途室内综合活动中心举行2017丁酉年祥龙瑞狮新春联欢会暨龙麒狮采总青，筹委会主任汤国栋先生吁请各界踴躍参与，已购买餐券人士也受促凖时出席，共襄盛举。

汤国栋先生透露，本次的新年联欢晚会首次以采总青方式进行，该会邀请到艺文体育醒狮团，巴中校友会金龙团，拿笃客家公会麒麟团、及古纳培新醒獅团到来古纳为大家呈献精彩技艺。

校方也有安排培新幼稚园以及培新小学学生们为他们的母校贡献一份力，古纳歌友会的歌王歌后也会为大家献出他们那优雅的歌声，大家为了当晚的节目而费尽心思的练习与彩排，誓必为大家呈现精彩的歌唱舞蹈等节目，另外，大会也邀请到古纳州议员出席晚宴，并会在当晚派发红包给小孩们，以及进行红包大抽奖，让大家满载而归。

汤国栋主任表示，当天也设有食物摊档位让大家购买食物，并会在下午五点就开始售卖美味的食物，大家可以尽早到场捧场，而那些购买了剪彩票的热心人士，大会将会安排晚宴招待他们，并会邀请上台剪彩并颁发感谢状以表扬善举。

汤主任呼吁那些还没买票的古纳的华裔商家以及家长们，赶快打电话给任何一位理事们，一本以往爱护培新小学之热忱，不要害羞，热心支持这项为培新学校所主办的春节筹募活动，踊跃捐献以及购买门票，届时携眷前来观赏，大家一起欢度佳节，一起为培新的发展贡献出大大力的支持。

善长仁翁如欲购买票劵的，欢迎联络筹委会主任或古纳中华商会会长冯锦伟先生：-

(一) 冯锦伟会长 电话 : 019-883 6770

(二) 汤国栋筹委会主任电话 : 019-813 5586

（三）蔡泉伦财政 电话 : 013-881 8180

以下为当晚的节目表：-

6.00 PM 工作人员报到

美食摊

舞狮迎宾

来宾入席

6.30 PM 古纳培新醒狮团 舞狮表演

6.45 pm 独唱 – 黄嘉美 天天好天

合唱 – 杨彩鑫&纪文晶 人人有转机

幼稚園大合唱 红包多多多

7.00 pm 拿笃客家公会麒麟团 麒麟表演

7.20 pm 独唱 – 卓彦佳 大团圆

7.25 pm 幼稚園舞蹈 快乐派

7.30 PM 贵宾晚宴开始

独唱 – 汤恩 （校友 ) 大地回春

舞蹈 – 小学 新的一年咚咚锵

独唱 – 黎民正 （古纳歌友会 ） 禅院钟声

舞蹈 – 小学 人人有转机

独唱 – 杨慧英 （古纳歌友会 ） 声声锣鼓财神到

8.00 pm 巴中校友会彩龙团 彩龙表演

8.15 pm 独唱 – 罗国泰 ( 古纳中华工商会）

8.20 pm 大會主席冯锦伟致词

全体理事/董事向贵宾敬茶

全体理事/董事合唱 财神到

赞助人联合剪彩及颁发感谢状

副乡村发展部长兼古纳州议员

YB Datuk Nilwan Bin Hj. Kabang 致词

YB 拿督派红包

9.00 pm 斗湖艺文体育会醒狮团 醒狮表演

合唱 – 古纳歌友会 新年喜洋洋

合唱 – 古纳歌友会 新年歌儿大家唱

红包抽奖

9.30 PM 晚安 (18#)