台游览车车祸案 指司機人為財死 負責人被轟冷血

(台北17日訊)台北蝶戀花旅行社旅遊巴國道翻車造成33死，為讓各界釐清相關問題，旅遊巴業及旅行業公會商請蝶戀花與旅遊巴所屬的友力通運公司負責人今早舉行聯合記者會說明。其中，蝶戀花負責人周比蒼用一首詩來表達心意：「月有陰晴圓缺，人有悲歡離合，但願人長久，千里共嬋娟」，讓在場人士聽得一頭霧水。被問到司機是否疲勞駕駛，周比蒼又強調，過年都有發雙倍薪水，有些司機為了賺錢就寧願不休假，「人為財死，鳥為食亡，自古皆然」，這句話一出，即引來罹難者家屬痛批他冷血，講這句話不對。

周比蒼表示，旅遊巴都是他本人所有、本人管理、本人維修、本人約聘，不關友力通運的事，他已向承辦此案的檢察官說明清楚。他也重申，絕不推卸責任，絕不逃避，再次對此事件所造成的傷害與家屬致上最誠心的歉意，「我再補充，我從未推卸，說出事故車輛是別人的」。席間，他與公司其他負責人一同鞠躬道歉。

被外界質疑為什麼事發這麼久了，今天才出面？周比蒼表示，「我是一個實事求是之人，我之所以這麼晚出面是因為我先謀定而後動」。至於司機康育薰是否涉疲勞駕駛，是否有充分休息？周說，絕無疲勞駕駛，手上都有排班證據，可以證明司機有充分休假。他過年期間發雙倍薪水，很多司機為了賺錢不願意休假，就是要多賺點錢，他一時脫口說出：「人為財死，鳥為食亡，自古皆然」，讓在場家屬十分氣憤，痛批他冷血。

罹難康姓司機的姊姊今早也出席記者會，她控訴弟弟早就跟旅行社講過身體不舒服了，可是老闆卻不准假，讓他弟弟現在命都沒了，連勞保都沒有，一毛錢保險理賠也拿不到，「他的三個小孩怎麼辦？」，康姊一度痛哭，淚灑現場。

此時，周比倉反駁，絕對沒有說不讓誰請假，可以去問問他旗下的司機，有誰要請假我說不准的嗎？他寧願去調外車來跑，也一定會讓他們請假。

至於司機康育薰為什麼沒保勞保，周比蒼解釋，公司的司機來來去去，勞保問題並非是他不想保，例如旗下一名司機李海通不敢保勞保，是因為卡債問題。他又說：「沒有說康姓司機欠卡債，我甚至借了康司機15萬元（新台幣.下同）還房貸。」

對於蝶戀花為何沒替司機、導遊保勞健保，周再解釋，因為車輛的事情交由友力通運處理，蝶戀花即使想保也沒這個權利，是有告知他們可以去職業駕駛人公會自己去加保，但公司確實事後疏失了，沒有好好追蹤保險這一方面。但周比倉說，蝶戀花絕不會推諉，散盡家財也會去彌補司機沒有享受到勞健保的保障。

家屬聽到周比蒼的解釋，幾度氣憤打斷其講話，周也強硬回應：「不尊重我的發言我就不講了！」旅遊巴公會理事長魯孝亞則表示，今天出面把事情原由講清楚並道歉，會督促公司承擔責任，並與家屬溝通。