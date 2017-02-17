台湾禁宰禁运家禽7天 台东有民众排队抢购

(香港中通社台北17日电)台湾当局因应禽流感疫情日趋严重，17日起对全台家禽禁宰禁运7天，白肉鸡除外。禁令实施首日，民心惶惶，在台东有民众一早就排队抢购鸡，有人甚至一口气买了20只回家冰存。

据报道，家禽业者无奈抱怨，禁令措施来得太突然，7天比过年还久，根本不用做生意了。并建议可以采取因地制宜的配套措施，对于没有疫情的县市，可开放家禽屠宰。

针对价格影响，业者表示，在确定禁令排除白肉鸡后，鸡价已逐步回稳。也有鸡肉商认为，台湾土鸡1周产能为160万只，禁宰1周之后，产能累积到下一周变成320万只，市场没办法消化，恐造成产销失调、价格崩盘。

此外，各地加强稽查非法私宰。台中警方凌晨在各区查获大货车运送活体鸡，总数有上千只，稽查人员拦下后，依规定登记车号、鸡场等资料随后放行，鸡只被送往屠宰场宰杀。

中兴大学兽医系名誉教授谢快乐表示，禁宰禁运的概念，就是让防疫人员能够认真采样，但现在鸭身上没有症状看不出来，检验人手又不足，禁宰徒劳无功。

台湾前卫福部长林奏延则表示，目前禽流感虽造成鸡、鸭、鹅等损失，但一旦演变成“禽传人”的最坏情况，人类健康恐面临威胁，疫苗研发至关重大。（完）