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张家界：梅花丛的瑜伽秀
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张家界：梅花丛的瑜伽秀
February 17, 2017
2
入春以来，湖南张家界黄石寨梅园近5000株梅花竞相绽放。2月17日，瑜伽爱好者在梅园展示柔美瑜伽，感受春天气息。 (中新社)
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