沈培城 德育班开笔礼 共创和谐社会幸福家庭

（本报拿笃讯）拿笃德教会紫瑜阁第二届德育班开笔礼，如期于（12日）早上9时在该阁二楼讲堂举行，特地邀请该阁德育班执行顾问沈培城阁长主持开笔仪式。

今早的德育班开笔礼是在隆重庄严气氛之下进行，全体志工老师就位后，60多位参加德育班的学生接着被安排就座，在场者沈培城阁长，署理阁长蔡树忠、副阁长关秋月、黄江发，德育班副执行顾问林培兴，德育班主任陈锦兰，财政林俊贤、妇女主任叶瑞珍及何穗君等人。

据悉，当天仪式开始大伙合唱德教会歌，过后由沈美媚老师宣读德育班班级规则，全体师生向至圣先师孔老夫子圣像行三鞠躬礼。接着便是全体学员按照中华传统进行庄严的开笔礼启蒙仪式，“正衣冠”、“击鼓明智”、“启蒙描红人字”及六句感恩词，以象征进入德育学习生活。

过后并举行颁奖仪式，由副阁长关秋月赠送勉励红包给多位去年参加德育班出席率最高的学生，沈培城阁长也颁发委任状给德育班志工老师。在仪式结束后，全体移步到礼堂观赏醒狮表演助兴，接着安排自助午餐招待。

紫瑜阁德育班执行顾问沈培城阁长在仪式上致词说，农历新年静悄悄度过，大家又要重拾心情一起共同努力，为德育班学生做出无私的奉献，希望通过德育班活动，为孩子培养出良好的生活习惯，在家孝敬双亲长辈，在外善待亲戚朋友，做一个有德行的好孩子。俗语说，命好不如习惯好，我们一起创造一个和谐社会和幸福家庭，这也是我们德教会的使命。

沈培城并且感谢各位志工老师无怨无悔、任劳任怨教育下一代，同时感激家长们的配合及善长仁翁鼎力支持与鼓励。他相信只要大家继续通力合作下，德育班才会办得更完善成功，这样才不会辜负社会人士的期望，感恩大家神明庇佑，功德无量，明天会更好（31）。