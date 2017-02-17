浙警破假冒名牌化妝品案 拘15人涉額逾8億人民幣

(浙江17日訊)浙江台州市椒江區警方近日破獲一宗跨省市生產、銷售假冒偽劣國際知名品牌化妝品、日用品的案件，摧毀兩個生產窩點，5個存儲、銷售窩點，查獲假冒安利、蘭蔻、雅詩蘭黛、香奈兒、迪奧等知名品牌化妝品、日用品1200多箱，涉案貨物按正品估值案值8.27億元（人民幣.下同）。警方抓獲15名涉嫌生產、銷售偽劣產品罪的疑犯，其中13人已移送檢察機關審查。

去年2月初，椒江區一名王姓女子在網上購買一批安利產品，包括沐浴露、洗頭水等。她發現，儘管該些沐浴露和洗頭水在外觀及香味上幾乎看不出問題，但使用後總覺得有些差異，懷疑是假冒產品，遂向當地警方報案。當地警方接報後展開調查，發現李某、柯某等人在椒江區通過網店銷售假冒「amway安利」品牌的產品，數額較大。

去年3月15日，警方在椒江區某大廈抓獲涉嫌生產、銷售偽劣產品罪的疑犯柯某、李某等4人，並在該售假窩點附近的兩個倉庫內查獲假冒「amway安利」的產品百多箱，價值近20萬元。其後，該團夥另一成員王某自首。

與此同時，警方另一組成員在溫州市鹿城區抓獲另一涉嫌生產、銷售偽劣產品罪的疑犯李某。李某團夥於前年7月至去年3月15日期間，在網上銷售假冒的安利系列日用品40多萬元。

疑犯供稱，他們自己及線下在網上開設的網店至少有七八間，通過虛假刷單來提高店舖信譽度，引來不少客戶；若有客戶發現產品有問題後，會立即同意全額退款。疑犯承認，自己擁有很大的生產和銷售的地下工廠，品牌涉及很廣，如香奈兒，蘭蔻，雅詩蘭黛等，他一個都沒放過。

疑犯又稱，他們的確是用製作化妝品的原材料，再按照配方配兌，再將製好的假冒產品裝進從廣東收購來的包裝，批發給各個批發商銷售。疑犯透露，成本只有幾元至十幾元的一瓶假冒產品，可在網上賣出十倍或數十倍的價格。而該些假冒產品，單從外表包裝，難以看出真假；就連用手機識別包裝上的二維碼時，都能顯示出產品的正規介紹和價格。