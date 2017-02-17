王毅：把共识化为行动 落实好可持续发展议程

（中新社波恩17日电）当地时间16日，中国外交部长王毅在德国波恩出席二十国集团外长会第一阶段会议，就2030年可持续发展议程发言表示，去年举行的杭州峰会把发展问题摆在二十国集团议程的核心位置，通过了《二十国集团落实2030年可持续发展议程行动计划》。当前应落实好这一行动计划。一是率先把落实2030年可持续发展议程融入本国发展战略；二是继续把发展问题摆在二十国集团议程的核心位置，将发展问题作为宏观经济政策协调的重要内容；三是坚持共同但有区别的责任原则。各方还应在落实气候变化《巴黎协定》上继续走在前面。

王毅强调，中国已经把2030年可持续发展议程纳入国家发展规划，并在去年率先制定和公布了自己的国别方案。我们把减贫作为重中之重，去年又有1000多万人脱离贫困，将会提前实现可持续发展议程中的主要目标。中国正在大力推动“一带一路”建设，目的就是加强同各国的发展战略和政策对接，开展互利合作，实现共同发展。中国还设立了中国——联合国和平与发展基金，包括一个落实2030议程的子基金，期待它发挥应有的效应。

王毅G20會議晤德國外長

願加強戰略溝通

二十國集團（G20）外長會議正在德國波恩召開，其間中國外交部長王毅與東道主德國副總理兼外長嘉布瑞爾舉行會談。王毅指出，今年是中德建交45周年，是一個承先啟後的重要年份。中方願與德方保持高層交往，加強戰略溝通，希望德方繼續在歐盟盡早履行《中國加入世貿組織協定書》第15條所作的承諾，發揮積極作用。

嘉布瑞爾則表示，德中關係發展很好，兩國領導人往來密切。德國願意繼續推動加快歐中投資協定談判進程，支持擴大對華投資，亦歡迎中國向德國投資。他又指出，「歐中班列」貨運列車等合作項目，是德中及歐中關係密切的具體體現，願與中方一起積極推進一帶一路倡議。