白宫记者会火药味浓 特朗普狠批美国媒体

(中新社华盛顿17日电)“美国媒体已经失控，不诚实的程度已经失控。”美国总统特朗普16日在白宫举行的记者会上如此狠批美国媒体。

在这场近80分钟的记者会上，特朗普共四次用“不诚实”一词描述美国媒体和记者，批评他们制造“假新闻”，并非法获取白宫内部信息。特朗普说，“他们应该为此感到羞耻。”

记者会期间，特朗普毫不掩饰对美国媒体的不满，面对不友好的提问他或是直接予以回击，或是以“无可奉告”作答。多家美国主流媒体当天被点名批评。特朗普称《纽约时报》是一家“失败的媒体”指责《华尔街日报》报道“不实”；他还表示，自己不再收看美国有线电视新闻网，因为它充斥着“愤怒和怨恨”。

特朗普表示，他并不惧怕真实的负面报道，但无法容忍“不实报道”。他说，美国人民值得拥有“更加诚实的媒体”。

16日的这场记者会是特朗普就任以来首次单独面对媒体。他在记者会伊始宣布，他将提名佛罗里达国际大学法学院院长亚历山大.阿科斯塔出任新任劳工部长。

此前一天，原劳工部长人选安德鲁.普兹德因无法在参议院获得足够多的支持而宣布放弃提名。如果阿科斯塔的提名获得确认，他将成为特朗普内阁首位西班牙裔部长。

特朗普当天就其上任近四周以来的工作进行了总结，称美国已取得“惊人的进步”。他自信地表示，“没有哪位总统在就任如此短的时间内做了这么多事情。”

特朗普直言，他从就任第一天起便着手应对挑战。他声称，最新民调显示，他的支持率“已经升至55%”；股市连创历史新高；市场信心恢复；就业岗位正不断回归美国本土。

对于移民问题，他表示，美国将采取更加务实的边境管理办法。在这一问题上，他不会退缩。他将第九巡回上诉法院的裁决称为“错误的决定”。特朗普明确表示，他将于下周再签署一项有关移民问题的更加全面的行政命令。

谈及美俄关系时，特朗普表示，对俄强硬并不难，但两国也将因此无法达成任何协议。他批评美国媒体过分渲染美俄对立，这会让俄罗斯误以为难以与美国达成协议。

对于前任美国总统国家安全事务助理迈克尔.弗林辞职一事，特朗普重申弗林错在未能如实向副总统迈克.彭斯汇报情况。他从未授意弗林与俄方谈论制裁一事。

特朗普还表示，“奥巴马医改”法案是一个“灾难”，他将在3月份提出替换方案。他还强调，美国要构建一个公平的贸易环境。

特朗普在记者会最后说：“我们生活在一个充满分歧的国家。我将尽我所能修复裂痕。”（完）