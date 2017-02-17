英外相：支持香港「一國兩制」立場不變

（波恩17日电）正在德國波恩出席二十國集團（G20）外長會的中國外交部部長王毅，在當地時間周四分別會見了英國外相約翰遜及俄羅斯外交部長拉夫羅夫。約翰遜在會談中表示，英方奉行「一個中國」政策，在香港問題上支持「一國兩制」，這一立場不會發生任何改變。

王毅與約翰遜會面時表示，去年中英再次確立中英關係「黃金時代」的定位，今年是中英建立大使級外交關係45年，中方希望繼續通過密切高層交往，引領「黃金時代」大方向，提升「黃金時代」含金量，願與英方相互尊重對方核心利益和重大關切，推動包括欣克利角核電站在內的旗艦合作項目。

約翰遜肯定中英關係取得長足發展，指英方願與中方加強在國際事務上的戰略合作，共同促進雙邊和全球自由貿易，又重申英方奉行「一個中國」政策，在香港問題上支持「一國兩制」，這一立場不會發生任何改變。

王毅另外與俄羅斯外長拉夫羅夫會面。王毅表示，願與俄方保持高層交往，加強「一帶一路」與歐亞經濟聯盟建設的對接合作，堅定不移地發展好中俄全面戰略協作夥伴關係。此外，雙方又就G20和金磚國家合作深入交換意見。